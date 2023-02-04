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В этом году состоится открытие главного корпуса Самарского филиала ВГУВТ

4 февраля 2023 18:34
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 Александр Хинштейн проверил ход ремонтных работ Самарского филиала «Волжского государственного университета водного транспорта».

3 февраля, депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн проверил ход ремонтных работ Самарского филиала «Волжского государственного университета водного транспорта» (ВГУВТ).

Напомним, в 2017 году бывший Самарский речной техникум должен был закрыться. А уже в 2019 обрел статус вуза, а вместе с ним и возможности для масштабной «перезагрузки». Учебное заведение было аккредитовано по программам высшего образования, став, таким образом, филиалом ВГУВТ.

Решение было принято по итогам визита в Самару заместителя руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко, инициированного Александром Хинштейном.

Помимо всего прочего объект культурного наследия не ремонтировался с 1936 года и находился в печальном состоянии.

В результате Самарский филиал «Волжского государственного университета водного транспорта»  получил  216 млн. рублей. Все средства на ремонтно-реставрационные работы поступили из бюджета Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота), в частности благодаря руководство Минтранса.

В 2021 году стартовали ремонтно-реставрационные работы. Их общий объем составляет 3.400 кв.м.

На текущий момент уже многое сделано. По части конструктивных решений, готовность ремонта и замены перекрытий и крыш объекта составляет 85%. А что касается архитектурных решений, полностью установлены оконные конструкции, на 75% отреставрированы фасады, штукатурные работы в интерьерах выполнены на 80%. Готовность систем электроснабжения и  отопления составляет 70%. Более чем наполовину сделана система вентиляции.

«Я очень впечатлен. И рад тому, что я вижу. Сказать, что это небо и земля, от увиденного тогда и сейчас, это ничего не сказать», — отметил в ходе визита депутат.

Планируется, что вновь свои двери главный корпус Самарского филиала «Волжского государственного университета водного транспорта» откроет в запланированный срок, осенью этого года, сообщает hinshtein.ru.

 

Фото:   hinshtein.ru

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