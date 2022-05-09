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Гражданская панихида состоится 10 мая.
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Умер заведующий кафедрой общей гигиены СамГМУ профессор Игорь Березин

9 мая 2022 17:26
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Гражданская панихида состоится 10 мая.

8 мая, скончался отличник здравоохранения РФ, почётный выпускник СамГМУ, заведующий кафедрой общей гигиены СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор Березин Игорь Иванович, сообщает пресс-служба университета.

С 1999 Березин Игорь Иванович заведовал кафедрой общей гигиены СамГМУ. С 2003 по 2020 гг. был деканом медико-профилактического факультета СамГМУ. Игорь Иванович являлся членом Учебно-методической комиссии по гигиене Координационного совета по области образования «Здравоохранение и медицинские науки», председателем Самарского отделения Всероссийского общества школьной и университетской медицины, членом общественного Совета при Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.

Гражданская панихида состоится 10 мая 2022 года с 10.00 до 12.00 (официальная часть начнется в 11.00) в прощальном зале по адресу: Лунная, 1.

 

Фото:   СамГМУ

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