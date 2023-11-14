Ученый из Самарского политеха разработал цифровую модель для производства военных автомобилей

135

Заведующий кафедрой «Теоретическая и общая электротехника» Самарского политеха, доктор технических наук Владимир Козловский в составе группы ученых стал лауреатом премии им. С.И. Мосина. Научный коллектив занимался разработкой комплексной программы развития качества машиностроительных производств автомобильной техники военного назначения. Церемония награждения состоялась 2 ноября в Тульском государственном музее оружия.

Работа посвящена наиболее актуальной проблеме, сложившейся в машиностроительной отрасли – проблеме качества процессов, продуктов и услуг. Авторский коллектив сосредоточился на разработке научной методологии и практических инструментов, направленных на решение этой задачи путем совершенствования и развития системы менеджмента. В первую очередь ученые обращают внимание на тренд цифровой трансформации, затрагивающий и систему управления качеством.

«Цифровизация системы менеджмента качества (СМК), развитие информационно-аналитических и экспертных инструментов и интеллектуальных технологий формируют актуальную повестку в развитии науки управления качеством, – говорит Владимир Козловский. – Однако цифровое развитие управления в самом широком смысле по-прежнему невозможно без решения проблем, связанных с повышением эффективности связей в человеко-машинных системах. Все процессы СМК, как бы они ни были эффективно цифровизированы, привязаны к работе трудовых коллективов. А это значит, что развитие процессов цифровизации управления качеством должно быть синхронизировано с реальными процессами предприятий. Также остаются острыми и актуальными вопросы, связанные с развитием инструментов управления большими производственными коллективами, особенно в период комплексных преобразований, например, в случае цифровой трансформации производства или выхода из кризиса».

В проекте выделяется несколько направлений работы, которые включают в себя разработку инструментов управления, работы с трудовым коллективом, развития и цифровизации системы менеджмента, контроля и мониторинга качества и управления деятельностью поставщиков.

Сам профессор Самарского политеха занимался разработкой расчетно-статистических программ и цифровых моделей для мониторинга технологических процессов производства военных автомобилей.

Результатом работы стало формирование нового направления в области управления качеством в машиностроении. По словам Владимира Козловского, этот проект обеспечивает развитие качества процессов, продуктов и услуг крупных машиностроительных предприятий благодаря комплексной программе развития, охватывающей все основные процессы СМК предприятия и учитывающей тренды научно-технологического процесса.

Конкретные результаты работы внедрены на автосборочных предприятиях и организациях военно-промышленного комплекса со значительным экономическим эффектом.

«Тема этой работы для нас остается приоритетной. Мы с коллегами продолжим развивать инструментальную базу для обеспечения качества процессов и продуктов в машиностроении», – говорит Владимир Козловский.

В состав авторского коллектива вошли также доктор технических наук, академик РАН Фёдор Гречников (руководитель), доктор технических наук, профессор кафедры «Инструментальные и метрологические системы» Тульского государственного университета Дмитрий Благовещенский, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор технических наук Сергей Васин и доктор технических наук, профессор кафедры «Промышленная автоматика и робототехника» ТулГУ Олег Пантюхин.