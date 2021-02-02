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Ученые Самарского политеха разработали методы упрощения кристаллической структуры вещества

2 февраля 2021 16:38
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Это позволит ученым лучше изучить новые материалы и их поведение. 

Наука всегда стремится к замене сложных природных объектов и явлений более простыми моделями. Ученые Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) Самарского политеха разработали методы упрощения кристаллической структуры вещества для получения химически важных знаний. Основные подходы они описали в статье, опубликованной в журнале Structural Chemistry IF 2.081 (doi:10.1007/s11224-020-01724-4). 

‒ Основная цель упрощения любой кристаллической структуры ‒ понять особенности ее строения и свойств, и упрощение можно считать обоснованным, если оно помогает достичь этой цели, ‒ поясняет директор МНИЦТМ профессор Владислав Блатов. ‒ Еще одним важным условием является то, что упрощение должно следовать строгому алгоритму, чтобы избежать субъективизма человека, и быть применимым к большим кристаллографическим данным. 

Кристаллографическая модель кристаллической структуры содержит только информацию о положениях атомов в пространстве и требует специальных методов для восстановления связи между атомами. Все эти методы используют межатомные расстояния в качестве основного критерия типа связи, но лучшие результаты были получены с дополнительными критериями, такими как валентные усилия связи или параметры атомных многогранников Вороного. В результате, кристаллографическая модель трансформируется в кристаллохимическую, где межатомные контакты разного типа представлены сеткой. Если в сетку включены все виды межатомных контактов, то она содержит исчерпывающую информацию о топологии (связности) структуры вещества, а следовательно, и о его свойствах, которые связаны со структурой. Если из этой полной сетки удалить некоторые узлы (атомы) и/или звенья (связи между атомами), то получится упрощенная модель. Вообще, процедура упрощения может включать в себя следующие основные операции: удаление некоторых атомов, удаление некоторых связей и объединение некоторых атомов вместе со связями между ними в структурные группы (единицы). 

Все эти операции легко выполнить в автоматизированном комплексе компьютерных программ и электронных баз данных ToposPro, разработанном командой Владислава Блатова. Анализируя упрощенные структуры, можно находить закономерности в их строении, скрытые в исходных полных структурах, передает пресс-служба СамГТУ.

 

Фото:   пресс-служба СамГТУ

 

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26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
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