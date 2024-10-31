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Ученые Самарского политеха нашли способ предотвратить цветение Волги

31 октября 2024 11:57
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Ученые Самарского политеха нашли способ предотвратить цветение Волги

Выпускник факультета инженерных систем и природоохранного строительства Политеха Сергей Ангалышев под руководством доктора технических наук, профессора кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Сергея Степанова разработал новый метод доочистки сточных вод, позволяющий избавиться от аммония – питательного вещества для микроорганизмов, из-за которых происходит цветение рек. Инновационная технология будет применяться на очистных сооружениях поселка Солнечная Поляна. Ученые рассчитывают, что она поможет справиться с массовым развитием водорослей в Волге.

Научный коллектив создал новый способ применения ионообменной загрузки для удаления ионов аммония из водных растворов. На протяжении нескольких лет они проводили эксперименты с различными конфигурациями и сочетаниями фильтрующих загрузок. Описанный в магистерской диссертации Ангалышева метод может использоваться в тех случаях, когда традиционное биологическое удаление аммония невозможно: например, при очистке холодных сточных вод в небольших поселках на Севере или в случаях превышения нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) остаточного содержания аммония. Ученые предложили в качестве ионообменных загрузок сильнокислотные катиониты, которые обычно не применяли в процессах очистки от аммония. Раньше для этой цели использовались цеолиты, но они имеют низкую эффективность и обменную емкость, а концентрация вещества в очищенной таким образом воде все равно в несколько раз превышает ПДК.

– Солнечная Поляна располагается на берегу Волги, на территории национального парка Самарская Лука, – говорит Сергей Ангалышев. – Очистные сооружения там были построены достаточно давно, строительство новых запрещено заданием на проектирование, поэтому понадобились компактные методы очистки. Биологические методы в этом случае не подходят – для их использования требуется больше площади. А электролитические и обратноосмотические технологии дороже той, что предлагаем мы. Благодаря нашей разработке сброс сточных вод с высоким содержанием аммония из поселка прекратится, и Волга станет чище.

Разработку коллектива оценили в научном сообществе. Ангалышев занял первое место в номинации «Работы научно-исследовательского характера» на Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ. Кроме того, работа была представлена в финале Всероссийского конкурса на медаль Российской академии архитектуры и строительных наук имени Н.В. Никитина, где Ангалышев занял второе место.

 

Фото предоставлено Сергеем Ангалышевым.

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