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Ученые из Эфиопии получили международную степень PhD в Самарском университете им. Королёва
Ученые из Эфиопии получили международную степень PhD в Самарском университете им. Королёва
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Ученые из Эфиопии получили международную степень PhD в Самарском университете им. Королёва

20 октября 2023 13:19
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Ученые из Эфиопии получили международную степень PhD в Самарском университете им. Королёва

 

На этой неделе сразу два иностранных ученых получили международную ученую степень PhD в Самарском университете им. Королёва. Соискателями выступили граждане Эфиопии - Деста Абебе Бекеле и Дуббесса Мулубирхан Хайлу. Они закончили докторантуру PhD Самарского университета по программе “Aviation and rocket-space technology” и представили диссертационному совету под председательством первого проректора - проректора по научно-исследовательской работе Андрея Прокофьева свои научные работы.

Научным руководителем соискателей выступил Михаил Ковалев, профессор кафедры эксплуатации авиационной техники, проректор Самарского университета им. Королёва, а рецензентами стали Георгий Макарьянц, заведующий кафедрой эксплуатации авиационной техники Самарского университета и Сабит Куртаев, первый заместитель начальника по учебной и научной работе Военного института Сил воздушной обороны им. Бегельдинова (Республика Казахстан). Защита состоялась на русском языке.

Диссертация Деста Абебе Бекеле посвящена теме “Разработка метода оценивания технического состояния агрегатов гидросистемы воздушного судна на основе анализа состояния рабочей жидкости”, а работа Дуббесса Мулубирхан Хайлу - “Методология процессов монтажа, контроля и испытаний бортовых систем летательных аппаратов”.

Деста Абебе Бекеле в своей научной работе отметил, что техническое состояние рабочей жидкости оказывает существенное влияние на состояние агрегатов гидросистемы самолета. Поэтому значение параметров рабочей жидкости является важным диагностическим признаком состояния гидросистемы. Мониторинг динамики изменений параметров позволяет своевременно выявить и устранить симптомы отказа техники.

Члены диссертационного совета отметили практическую значимость научной работы соискателя, подчеркнув, что она выполнена на высоком уровне и заслуживает положительной оценки. Деста Абебе Бекеле поблагодарил диссертационный совет за высокую оценку. Он возглавляет отдел на авиационном заводе в Эфиопии, и степень PhD поможет ему в продвижении по службе.

В научной работе Дуббесса Мулубирхан Хайлу “Методология процессов монтажа, контроля и испытаний бортовых систем летательных аппаратов” рассмотрены, в том числе, вопросы одной из самых сложных систем воздушного судна - кабельной сети, ее прокладке и функционирования. Соискатель в своей диссертации, в том числе, рассмотрел задачи по автоматизации в процессе производства такой сети.

Члены диссертационного совета единогласно проголосовали за присвоение ему ученой степени PhD. Дуббесса Мулубирхан Хайлу работает начальником отдела исследований ремонтно-восстановительного авиационного завода в Эфиопии и в ответном слове отметил, что знания, полученные в Самарском университете им. Королёва, помогут ему на всех этапах работы.

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва, поздравил иностранных ученых с получением ученой степени PhD: “Это значимое событие в вашей жизни и в жизни Самарского университета им. Королёва. В России немного университетов, которые проводят обучение по собственным PhD-программам. Университет является одним из сильнейших аэрокосмических научно-образовательных центров страны, и защищенные вами диссертации - имеют самый высокий уровень не только в нашей стране, но и в мире. Уверен, полученные здесь знания позволят вам выстроить успешную карьеру”.

В ответном слове иностранные ученые поблагодарили диссертационный совет и отметили, что за все 5 лет обучения в Самарском университете им. Королёва они видели только доброе отношение. “Мы получили образование высочайшего уровня. Знания и навыки, полученные здесь, пригодятся нам в течение всей жизни, на каждом этапе карьеры”, - отметили граждане Эфиопии.

Фото: Олеся Орина 

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