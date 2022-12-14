Участница шоу «Вызов» из Самары рассказала о мотивации молодых ученых

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Владислава Храменкова выступила на IX Конгрессе: «Инновационная практика: наука плюс бизнес».

Участница шоу «Вызов» Владислава Храменкова стала спикером на ежегодном IX Конгрессе: «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Владислава приняла участие в круглом столе «Аграрная генетика как важный механизм устойчивости АПК», на котором обсуждали возможности развития отечественной генетики и мерах её поддержки на государственном уровне.

Владислава Храменкова, отвечая на вопросы модератора круглого стола, рассказала, что её мотивирует взаимодействие со сферой предпринимательства и рассказала о случае из практики:

«Я биотехнолог и молекулярный биолог. Работая над синтетическими молекулами, а именно ДНК-наносенсорами, моей команде поступил запрос от представителя сферы бизнеса. Крупному агропромышленному предприятию необходимо быстро и качественно определять сою и глютен в подсолнечном шроте, ведь наличие этих компонентов в шроте напрямую влияет на стоимость экспорта. Когда происходит прямое взаимодействие бизнеса и науки, ты понимаешь, что ты занимаешься наукой не для исследований или написания статей, а для решения важных стратегических задач. Это действительно заряжает и мотивирует. Для этого летом мы поехали в Ростов-на-Дону и смотрели вживую работу агропромышленного комплекса и поняли, как решить их запрос, исходя из тех ресурсов, которые они имеют», – рассказала Владислава.