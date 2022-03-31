Центр коммерческого космоса Самарского университета отрабатывает взаимодействие площадок единого распределённого испытательного полигона

222

На площадке Ракетно-космического центра “Прогресс” прошли пробные прочностные испытания в интересах студенческого КБ Самарского университета RocketLAV

Организовав пилотные испытания, Центр коммерческого космоса сделал важный шаг в формировании единого распределенного производственно-испытательного полигона, который будет базироваться на площадках участников НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»: Самарского университета им. С.П. Королёва, АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», Балтийского Государственного технического университета «Военмех» имени Д.Ф. Устинова и других научно-производственных и образовательных организаций. Задача по формированию такого полигона закреплена в Дорожной карте развития Центра, утвержденной «Роскосмосом» в декабре 2021 года.

«Готовя эти испытания, мы ставили перед собой несколько важных задач. Самая значимая из них – шаг за шагом отработать процедуру взаимодействия наших потенциальных заказчиков, то есть частных космических компаний, с сертифицированными испытательными центрами и лабораториями предприятий «Роскосмоса», – рассказал директор Центра коммерческого космоса Самарского университета, доктор физико-математических наук Антон Дорошин.

Стать пилотным заказчиком Центра коммерческого космоса выпало студенческому конструкторскому бюро RocketLAV Самарского университета, разрабатывающему легкие экспериментальные ракеты в учебных и познавательных целях. Молодёжному объединению предстоит пройти все этапы, предусмотренные нормативными актами космической отрасли.

"Пилотный проект с участием СКБ RocketLAV позволит нам на практике отработать юридические процедуры, сформировать типовые пакеты документов, по которым впоследствии будет строиться взаимодействие уже с коммерческими заказчиками. Это очень важный опыт как для Центра коммерческого космоса, так и для студенческого КБ”, - отметил Антон Дорошин.

Испытания проводились в лаборатории физического моделирования факторов космического пространства Ракетно-космического центра «Прогресс» (это одно из ведущих предприятий Госкорпорации «Роскосмос»). Лаборатория находится вне периметра предприятия, в экспериментально-исследовательском корпусе ЭИК-3 на территории кампуса Самарского университета.

«Для частных разработчиков космической техники принципиально важно подтвердить полное соответствие своих спутников и установленного на них оборудования всем требованиям госкорпорации и получить соответствующие разрешения и сертификаты. Поэтому мы и провели эти испытания в лаборатории одного из предприятий «Роскосмоса» – Ракетно-космического центра «Прогресс», с которым Самарский университет сотрудничает уже несколько десятилетий, и которое входит в консорциум НОЦ. Здесь бортовое оборудование и аппаратуру космических аппаратов испытывают в строгом соответствии с утвержденными методиками, а полученные результаты признаются «Роскосмосом», – пояснил Антон Дорошин.

Важнейшими вопросами для частных космических компаний являются доступность услуг испытательных центров (лабораторий) и приемлемая стоимость испытаний. Производственные мощности экспериментально-исследовательского корпуса ЭИК-3 АО «РКЦ «Прогресс» изначально ориентированы на испытания малоразмерных космических аппаратов и в большей степени доступны для частного заказчика, чем база основной площадки.

Лаборатория физического моделирования факторов космического пространства и механических воздействий (ФМ ФКП), находящаяся в ЭИК-3, выполняет практически весь комплекс испытаний, которые проводятся на основной площадке АО «РКЦ «Прогресс». Прежде всего, это механические испытания и исследования – динамические на вибрационном и ударном оборудовании и статические на сервогидравлической машине. Проводятся климатические испытания – на стойкость к высоким и низким температурам и в условиях повышенной влажности, а также исследуются теплофизические свойства материалов.

На базе лаборатории ФМ ФКП проходят проверки работоспособности бортовой аппаратуры и исследования характеристик материалов в вакууме. Данные работы проходят в уникальной вакуумной камере, оснащенной имитатором потока электронов для исследования воздействия бета-излучения на работоспособность электронных компонентов и аппаратуры, проверки их стойкости к электростатическим разрядам и для определения прочих характеристик диэлектрических материалов и покрытий.

Что касается СКБ RocketLAV, то разработки этого молодежного объединения неоднократно получали награды на престижных конкурсах в России и за рубежом, а в 2019 году оно было признано лучшим студенческим конструкторским бюро России. Антон Дорошин убежден, что из этих инициативных и талантливых ребят вырастут ведущие разработчики и руководители частных космических компаний, предприниматели в космической сфере.

«Знания, которые нам дают в университете, мы применяем на практике, разрабатывая и запуская легкие экспериментальные ракеты из композиционных материалов на высоту до двух километров, – рассказал руководитель СКБ RocketLAV Самарского университета Виктор Майоров. – Сейчас в наших планах разработка ракет, способных подниматься на значительно большие высоты. Чтобы оптимизировать конструкцию, нам понадобилась более точная информация о прочностных свойствах композитов, которые мы применяем. Мы подготовили 12 стандартных образцов и при поддержке Центра коммерческого космоса передали их на испытания в лабораторию Ракетно-космического центра «Прогресс». Опыт подготовки необходимых документов и личного участия в этих испытаниях очень пригодится нам в будущем», – сообщил он.

Фото: Анар Мовсумов