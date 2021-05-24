Тольяттинский госуниверситет открывает всероссийскую выставку

Я нашел ошибку
Главные новости:
За прошлую неделю  запротоколировано 3 нарушения.
В Самаре продолжаются рейды по контролю за соблюдением масочного режима
В связи с аварийными работами на Заводском шоссе.
На Заводском шоссе временно меняется схема движения автобусов
При его получении гражданам необходимо немедленно прослушать информацию об алгоритме действий при угрозе чрезвычайной ситуации.
Введен единый сигнал оповещения населения о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях - «Внимание всем!»
В Самаре заболел 31 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Остерегайтесь мошенников, представляющихся сотрудниками банка.
Житель Отрадного перевел мошеннику более двух миллионов рублей
В ближайшее время участники НОЦ "Инженерия будущего" разработают дорожную карту по реализации этих проектов.
Самарский университет создаст в Самаре два центра - Центр коммерческой космонавтики и Центр экспериментов в космосе
Избежать третьей волны заболевания можно только благодаря осознанности граждан и их желанию сделать прививку.
Матвиенко: вакцинация единственный путь победы над COVID-19
Территории, набравшие наибольшее количество голосов, преобразятся в 2022 году.
До окончания голосования по «Формированию комфортной городской среды» осталось 7 дней
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.53
-0.05
EUR 89.69
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тольяттинский госуниверситет открывает всероссийскую выставку

24 мая 2021 13:38
128
Тольяттинский госуниверситет открывает всероссийскую выставку

В течение месяца тольяттинцы и гости города смогут "зайти" на территорию творчества Тольяттинского государственного университета (ТГУ). 29 мая начинает работу Всероссийская выставка современного искусства "Территория творчества СтARTап-студия" (12+). Участие в ней примут преподаватели и выпускники института изобразительного и декоративно-прикладного искусства (ИЗОиДПИ), а также центра дизайна архитектурно-строительного института ТГУ.

29 мая открывается всероссийская выставка современного искусства "Территория творчества СтARTап-студия". На ней будет представлено искусство известных в России художников - педагогов и выпускников ТГУ. Экспозиция откроется сразу на двух площадках - в Музее актуального реализма и в главном корпусе опорного ТГУ. Выставка уникальна не только широкой географией участников, но и разноплановостью представленных работ: живопись, скульптура, графика и ювелирные изделия.

"Территория творчества СтARTап-студия" приурочена сразу к двум важным событиям - 70-летию высшего образования в Тольятти и 170-летию Самарской губернии, пишет Сова.инфо.

 Фото: ТГУ

 

Теги: выставка

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Евгения работает в самых разных техниках и жанрах: скульптура, инсталляция, микс-медиа, но чаще - в графике, используя перья, тушь, акварель.
20 мая 2021, 21:01
Самарский областной художественный музей: выставка «В поисках J» архитектора и художника Евгении Биктимировой
Евгения работает в самых разных техниках и жанрах: скульптура, инсталляция, микс-медиа, но чаще - в графике, используя перья, тушь, акварель. Культура
901
На площадке вокзала также была выставлена современная техника на автомобильном ходу.
20 мая 2021, 16:16
С выставкой железнодорожной техники ознакомились более тысячи пассажиров, жителей и гостей Самары
На площадке вокзала также была выставлена современная техника на автомобильном ходу. Общество
561
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
17 мая 2021, 10:31
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Особое место в экспозиции занимают деревянные сувенирные куклы «Похвистневские красавицы». Культура
1035
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 24 мая выявлен 81 заболевший коронавирусом
24 мая 2021  13:42
В Самарской области за сутки на 24 мая выявлен 81 заболевший коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
145
В Самарской области синоптики зафиксировали новые температурные рекорды
24 мая 2021  11:51
В Самарской области зафиксировали новые температурные рекорды
Экология
168
«Лидеры России»: Самарская область – лидер среди регионов ПФО по количеству зарегистрированных анкет
24 мая 2021  11:40
«Лидеры России»: Самарская область – лидер среди регионов ПФО по количеству зарегистрированных анкет
Общество
151
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
23 мая 2021  13:28
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
761
Названы районы в Самарской области, где нашли новые случаи Covid-19
23 мая 2021  13:11
Названы районы в Самарской области, где нашли новые случаи Covid-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
642
Весь список