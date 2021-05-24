Тольяттинский госуниверситет открывает всероссийскую выставку

128

В течение месяца тольяттинцы и гости города смогут "зайти" на территорию творчества Тольяттинского государственного университета (ТГУ). 29 мая начинает работу Всероссийская выставка современного искусства "Территория творчества СтARTап-студия" (12+). Участие в ней примут преподаватели и выпускники института изобразительного и декоративно-прикладного искусства (ИЗОиДПИ), а также центра дизайна архитектурно-строительного института ТГУ.

29 мая открывается всероссийская выставка современного искусства "Территория творчества СтARTап-студия". На ней будет представлено искусство известных в России художников - педагогов и выпускников ТГУ. Экспозиция откроется сразу на двух площадках - в Музее актуального реализма и в главном корпусе опорного ТГУ. Выставка уникальна не только широкой географией участников, но и разноплановостью представленных работ: живопись, скульптура, графика и ювелирные изделия.



"Территория творчества СтARTап-студия" приурочена сразу к двум важным событиям - 70-летию высшего образования в Тольятти и 170-летию Самарской губернии, пишет Сова.инфо.

Фото: ТГУ