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Студенты выбирают Самарский университет им. Королёва для путешествий по России

12 июля 2022 11:58
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Студенты выбирают Самарский университет им. Королёва для путешествий по России

Самарский университет им. Королёва в рамках реализации инициированной Президентом России Владимиром Путиным программы развития молодежного и студенческого туризма, в этом году выделил 50 мест в комфортабельном общежитии, расположенном в центре Самары - в непосредственной близости от главной городской достопримечательности - набережной Волги.

Вадим Кожин, студент МГТУ им. Баумана (Москва), заселился в общежитие Самарского университета им. Королёва на ул. Лесной в начале июля.

“Я приезжаю в Самару второй раз. Это красивый волжский город. В общежитии Самарского университета им. Королёва меня приветливо встретили, оно очень комфортное, здесь есть все необходимые удобства, - рассказал студент. - Именно это общежитие я выбрал по двум причинам: во-первых, этот университет носит имя Сергея Павловича Королёва, а этот великий конструктор закончил МГТУ им. Баумана, где я учусь. Во-вторых, для меня важно выгодное месторасположение общежития - оно находится в центре города, в нескольких шагах от красивой набережной и Волги”.

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва, подчеркнул, что в Самарской области большое внимание уделяется развитию внутреннего туризма.

“Правительством региона и Губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым реализован комплекс мероприятий, направленных на создание туристской инфраструктуры: реконструируются парки и скверы, создаются новые интересные локации. Поэтому студентам из других регионов будет что посмотреть в Самарской области – это и уникальные природные заповедники, Жигулевские горы, набережная Волги, обновленная вертолетная площадка, музейные комплексы и познавательные экскурсии по улицам города. Мы бы очень хотели, чтобы у наших гостей остались приятные воспоминания о Самаре и появилось желание вернутся сюда не только в качестве туристов, но и для дальнейшего обучения и трудоустройства", - резюмировал ректор.

Автор фото: Анастасия Похильчук

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