Я нашел ошибку
Главные новости:
Комментарий начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Красноярскому району подполковника полиции Станислава Емельяненко.
Подробности ДТП с тремя большегрузами в Красноярском районе
Лыжники вышли на старт в новогодних колпаках или даже в костюмах Деда Мороза. На финише участников ждали кубки, медали и ароматные мандарины.
На лыжной базе «Чайка» прошел забег Деда Мороза
Свое мастерство вновь покажут команды по синхронному фигурному катанию на коньках «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивных школ олимпийского резерва № 1 и 10.
Сегодня на площади Куйбышева ледовую программу представят самарские фигуристы 
В турнире участвуют дети из разных городов и районов Самарской области в двух возрастных категориях — игроки 2015-2016 годов рождения и игроки 2013-2014 годов рождения.
В Самаре впервые проводится детский турнир «Новый год с футбольным мячом»
По предварительным данным скончался один водитель.
На 3 км трассы Р229 в Красноярском районе столкнулись три большегруза
Общий объём выплат из областного бюджета составил более 3 млн рублей.
Студенты вузов губернии получили стипендии губернатора
Особое внимание было уделено работе коммунальных служб в центральных районах Самары с плотной жилой застройкой.
Региональная ГЖИ оценила работу УК и ТСЖ в первые дни января в Самаре
В настоящий момент дороги регионального и межмуниципального значения находятся в проезжем состоянии, работа по их содержанию ведётся непрерывно.
Дорожные службы региона работают в усиленном режиме
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Студенты вузов губернии получили стипендии губернатора

135
Общий объём выплат из областного бюджета составил более 3 млн рублей.

108 студентов вузов Самарской области по итогам первого семестра 2025/26 учебного года получили стипендии губернатора. Каждый студент получил выплату в размере 30 тыс. рублей. Общий объём выплат из областного бюджета составил более 3 млн рублей.

В числе стипендиатов студенты следующих вузов: Самарский государственный медицинский университет, Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний России, Университет сервиса, Тольяттинская академия управления, Самарский государственный экономический университет, Самарский институт культуры, медицинский институт «Реавиз», Самарский аграрный университет, Тольяттинский государственный университет, Приволжский государственный университет путей сообщений, самарский филиал Московского городского педагогического университета, Международный институт рынка, Самарский Политех.

Стипендия губернатора назначается студентам дневной формы обучения бакалавриата и магистратуры, проявляющим активность в научно-исследовательской, общественной деятельности, творчестве и показывающим успехи в учёбе.

Порядок назначения стипендий регулируется постановлением губернатора Самарской области, выплаты осуществляются дважды в год.

Цель инициативы – поддержка и признание достижений обучающихся, стимулирование научной и учебной активности, формирование профессионального сообщества.

При подведении итогов социально-экономического развития Самарской области в 2025 году губернатор Вячеслав Федорищев особо отметил важность поддержки науки и молодых учёных для достижения национальных целей развития, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным.

«В этом году мы впервые провели отбор программ развития инженерных школ. Статус «Инженерная школа Самарской области» по направлению «Технологии в сфере оборонно-промышленного комплекса» получил Самарский Политех в тесной кооперации с холдингом «Технодинамика». Более 70 млн рублей направлено на дооснащение лабораторий университета для организации научного и образовательного процесса в интересах 15 предприятий холдинга. Самарский национальный исследовательский университет вошел в число победителей конкурса на развитие Инжинирингового центра по двигателестроению и студенческого конструкторского бюро «ДвижОК», - подчеркнул глава региона.

В 2025 году на софинансирование программ развития 3 ведущих вузов (Самарского государственного медуниверситета, Самарского университета им. Королёва и Тольяттинского госуниверситета) из областного бюджета было выделено более 134 млн рублей. В 2026 году в рамках программы «Приоритет-2030» эти вузы получат более 1 млрд рублей федеральных средств. Средства направляются на стимулирующие выплаты преподавателям, развитие инфраструктуры, закупку высокотехнологичного оборудования, привлечение ведущих исследователей и организацию научных мероприятий. Практика поддержки университетов будет продолжена.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Лыжники вышли на старт в новогодних колпаках или даже в костюмах Деда Мороза. На финише участников ждали кубки, медали и ароматные мандарины.
04 января 2026, 16:08
На лыжной базе «Чайка» прошел забег Деда Мороза
Лыжники вышли на старт в новогодних колпаках или даже в костюмах Деда Мороза. На финише участников ждали кубки, медали и ароматные мандарины. Спорт
72
Свое мастерство вновь покажут команды по синхронному фигурному катанию на коньках «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивных школ олимпийского резерва № 1 и 10.
04 января 2026, 15:55
Сегодня на площади Куйбышева ледовую программу представят самарские фигуристы 
Свое мастерство вновь покажут команды по синхронному фигурному катанию на коньках «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивных школ... Общество
122
В турнире участвуют дети из разных городов и районов Самарской области в двух возрастных категориях — игроки 2015-2016 годов рождения и игроки 2013-2014 годов рождения.
04 января 2026, 15:36
В Самаре впервые проводится детский турнир «Новый год с футбольным мячом»
В турнире участвуют дети из разных городов и районов Самарской области в двух возрастных категориях — игроки 2015-2016 годов рождения и игроки 2013-2014 годов рождения. Спорт
103
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
273
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
263
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
694
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
787
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
1079
Весь список