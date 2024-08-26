Студенты Самарской области могут пройти обучение в III Международной школе интернет-БЕЗопасности молодежи

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Со 2 по 6 октября 2024 года пройдет III Международная школа интернет-БЕЗопасности молодежи. Программа объединит 250 студентов и молодых специалистов из России и зарубежных стран, а также представителей власти, отечественных ИТ-компаний, общественных и научных организаций. Вместе участники школы будут разбираться в трендах и вызовах современного цифрового пространства и изучать механизмы, как все это эффективно использовать.

Тематика школы - обеспечение психологической безопасности и построение ментального иммунитета личности, общества и государства в цифровом пространстве. Обучение включает в себя четыре ключевых блока: стратегический, образовательный, проектный и карьерный.

Во время обучения участники приобретут компетенции и навыки, которые помогут обеспечить не только собственную безопасность в информационном пространстве, но и безопасность общества и государства. Также выпускники школы смогут построить индивидуальную образовательную и карьерную траекторию для успешного развития ИТ в своем регионе и уверенно использовать технологии, обходя существующие риски, на благо общества.

Стать участником могут молодые люди из разных городов, конкурсный отбор открыт до 9 сентября. Заполнить анкету на участие можно по ссылке https://clck.ru/3ChNgp. Претендентам предстоит решить кейс или представить идеи собственных социальных проектов. Все актуальные задания и информация доступны в официальных аккаунтах молодежного цифрового омбудсмена и Международной школы Интернет-БЕЗопасности молодежи в социальной сети «ВКонтакте», мессенджере Telegram, а также на сайте проекта.

Отметим, проект организован университетом имени О.Е.Кутафина (МГЮА) в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» и командой молодежного цифрового омбудсмена, АНО «Россия – страна возможностей» и Мастерской управления «Сенеж». Партнерами школы стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и федеральный проект «Цифровая Россия».