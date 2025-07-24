Студенты Самарского политеха разработали математическую игру для мобильного телефона

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Четверокурсники с института автоматики и информационных технологий Максим Шелестов и Егор Коровин под руководством доцента кафедры «Информатика и вычислительная техника» Зульфии Камальдиновой создали игровое приложение Brain Blitz. Это головоломка с простым и понятным интерфейсом, основной язык в ней – язык математики. Пользователю предлагают решить арифметические примеры, геометрические и логические задачи, вопросы на общую эрудицию. Например, найти площадь квадрата с заданной стороной или указать значение числа пи с точностью до нескольких знаков после запятой.

Автор всех игровых заданий – Максим Шелестов. «Главная особенность игры – оригинальный контент, - поясняет он. – Многие головоломки допускают несколько вариантов решений. Это то, что отличает наше приложение от аналогов».

Играть в Brain Blitz могут и дети и взрослые. В игре три уровня сложности – лёгкий, нормальный, трудный. Если у пользователя не получается решить задачу, он может выбрать подсказку или посмотреть ответ. В настройках регулируется звуковое сопровождение и язык (русский, английский). Кнопка «Другое» запускает режим «премиум» с наиболее интересными авторскими заданиями. Разработчики обещают, что в следующем обновлении игрокам с премиум-аккаунтом будет доступна возможность добавлять в игру собственные головоломки.

Код Brain Blitz написан на языке программирования C# с использованием платформы Visual Studio. Политеховцы сами придумали дизайн приложения, нарисовали иконки и кнопки.

Реализовать замысел игры и развивать игровое сообщество разработчикам помогали студенты института автоматики и информационных технологий Артём Галигузов, Ярослав Нестеров, Александр Коваленко, Иван Чаусов, Кристина Чекина, Сергей Артюнин, Илья Абронин, Олег Еременко, Максим Беляков, Егор Фролов, Анатолий Шастин, Никита Быков, Иван Волков, Дарья Крутова, Иван Жуков и института инженерно-экономического и гуманитарного образования Екатерина Белякова и Егор Карташов.

Ребята уже смогли коммерциализировать свою разработку и теперь получают прибыль от рекламных просмотров.

К слову, Brain Blitz собрала примерно 4000 скачиваний на RuStore и Google Play. В дальнейшем разработчики намерены придумать новые задачки, переработать дизайн и сделать авторизацию для каждого игрока.

Фото: пресс-службы Самарского политеха