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Студенты-медики из Самарской области стали лучшими на конкурсе #ТрудКрут

27 ноября 2024 09:55
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Студенты-медики из Самарской области стали лучшими на конкурсе #ТрудКрут

В Пироговском Университете состоялся Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди студентов-медиков #ТрудКрут.

Студенческие медицинские отряды (СМО) — это развивающееся движение, которое дает студентам возможность трудоустраиваться, посещать профильные мероприятия и быть частью большого сообщества.
С 20 по 22 ноября на площадках Пироговского Университета собрались отряды со всей страны. Ребята участвовали в конкурсах, представляли свои исследования, обменивались опытом и общались с единомышленниками.
Все испытания проходили в специальных тренировочных комнатах под наблюдением экспертов.
Первое место в командном зачете заняли представители Самарской области.

Фото: пресс-служба Пироговского Университета

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