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Студентка Самарского университета им. Королёва рассчитала оптимальные условия миссии по исследованию Фобоса

15 января 2024 10:52
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Студентка Самарского университета им. Королёва рассчитала оптимальные условия миссии по исследованию Фобоса

Студентка Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета им. Королёва Анастасия Романенко под руководством профессора кафедры теоретической механики Владимира Асланова рассчитала оптимальные условия, необходимые для успешной миссии по изучению спутника Марса Фобоса. В ходе научного исследования проведено моделирование орбит и рассчитаны начальные скорости космического зонда, позволяющие как можно дольше оставаться на орбите Фобоса. Полученные данные планируется использовать при проектировании миссий по изучению не только спутников Марса, но и других небесных тел.

«Изучение Фобоса с помощью космических аппаратов представляет собой достаточно сложную задачу из-за особенностей этого марсианского спутника - у него очень маленькая плотность, поэтому обычные кеплеровские орбиты, на которых работают космические аппараты вокруг Земли или Луны, в случае с Фобосом использовать не получится, необходимо рассматривать движение по квазиспутниковым орбитам», - рассказала Анастасия Романенко.

Внешне Фобос похож на гигантскую картофелину, испещренную «глазками» кратеров и рядами загадочных многокилометровых параллельных траншей глубиной до 20 м и шириной до 200 м, - как будто бы эту «картошку» начали было чистить огромной картофелечисткой, да так и не дочистили. Внутри, как предполагают ученые, Фобос пористый, причем пористый неравномерно, поэтому и гравитационное поле у него не только маленькое, но и неравномерное.

Для работы со столь малоизученным объектом предлагается использовать квазиспутниковые орбиты - это особые траектории, проходящие вне сферы основного гравитационного влияния малого небесного тела (того же Фобоса), и при этом подверженные воздействию гравитации со стороны более крупного и далекого небесного тела (например, Марса).

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