Студентка Самарского политеха приглашает в «Облака» в селе Рождествено

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Студентка института инженерно-экономического и гуманитарного образования Алина Бабенкова уже не первый год развивает свой бизнес, идея которого родилась еще в школе. Девушка занимается приготовлением крио-коктейлей и десертов. Этим летом попробовать «азотные» лакомства можно в селе Рождествено. Там открылась торговая точка «Облака».

– Когда я училась в одиннадцатом классе, искала идею для участия в курсе стартап-проектов, – вспоминает девушка. – Мой папа в шутку предложил готовить крио-коктейли. Но все шутки отпали, когда я принесла домой огромный сосуд Дьюара (он нужен для хранения веществ при низкой температуре) и шесть литров жидкого азота.

С этой идеей Алина победила в международном конкурсе «Мой первый бизнес», проводимом автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей». Затем проект девушки вошел в девятку лучших на конкурсе «Умник-капитаны». И до сих пор идея Алины получает высокую оценку экспертов на конкурсах разного уровня.

Студентка уверена, криопродукты гораздо полезнее свежих фруктов и овощей. Она приглашает всех за витаминизированными коктейлями и десертами в свою лавку «Облака», сообщает пресс-служба СамГТУ.

Криотехнология – процесс охлаждения газов до сверхнизких температур (≈ - 153 °C) – сегодня активно применяется в области медицины, косметологии, сельского хозяйства и многих других, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ