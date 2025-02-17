Статус опорной школы СамГМУ получил Лицей №1

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Статус Опорной школы Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) получило еще одно образовательное учреждение Самары. Лицей № 124 г.о. ранее участвовал в проекте «Базовые и опорные школы СамГМУ» в качестве базовой школы и теперь перешел на новую ступень. Знаковое событие отметили в ходе торжественной церемонии открытия.

Поприветствовали всех собравшихся и поздравили коллег с присвоением нового статуса проректор по образовательной деятельности СамГМУ Юлия Мякишева, ответственный секретарь приемной комиссии, директор Центра организации приема абитуриентов и довузовского образования СамГМУ Станислав Буракшаев, а также директор лицея Татьяна Железникова.

На открытии присутствовали почетные гости из министерства образования Самарской области, Самарской Губернской Думы. С поздравлением выступила первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова, председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке Светлана Ильина, руководитель Самарского управления министерства образования Самарской области Вера Халаева.

После торжественной части для школьников прошли «медицинские» мастер-классы. На станции по хирургии ребята учились вязать хирургические узлы и накладывать швы. На мастер-классе по основам первой помощи, организованном волонтерами-медиками Самарской области, ребята узнали, как правильно проводить сердечно-легочную реанимацию и накладывать повязки при травмах. Также лицеисты получили возможность погрузиться в виртуальную реальность и увидеть, как проводится аускультация сердца и легких на специальном манекене, познакомиться со строением человека с помощью интерактивного анатомического атласа «Пирогов». Также перед гостями выступили участники творческих коллективов лицея с вокальными, хореографическими и театральными номерами.

Проект «Базовые и опорные школы СамГМУ» реализуется при поддержке министерства образования и науки Самарской области в рамках участия университета в программе «Приоритет 2030» с 2021 года. В общей сложности в 2024–2025 учебном году в уникальном проекте участвуют 55 учебных заведений: 47 базовых и 8 опорных школ. Помимо школ из Самарской области с СамГМУ сотрудничают учебные заведения из Санкт-Петербурга, Кировской области, Чувашии, Пензенской и Ульяновской областей и новые участники из Ставропольского края.

На статус «базовой школы СамГМУ» могут претендовать муниципальные общеобразовательные организации, государственные общеобразовательные организации, частные образовательные организации. Статус «опорной школы СамГМУ» могут получить общеобразовательные организации, уже имеющие статус «базовая школа СамГМУ». С полным списком всех школ можно ознакомиться на сайте университета .

Обучение в базовых и опорных школах проводится по большей части в дистанционном режиме по удобному для ребят расписанию. В опорных реализуется более расширенная образовательная программа, которая включает и очные курсы. Эти курсы проводятся в специальных медицинских классах, оборудованных по стандартам СамГМУ. Кабинеты оснащены анатомическими медицинскими моделями, тренажерами по оказанию первой помощи, медицинскими инструментами для проведения обследования, а также тренажерами для отработки хирургических навыков. Курсы проводят преподаватели вуза и педагоги дополнительного образования.

В рамках проекта базовых и опорных школ будущие абитуриенты знакомятся с медицинской профессией, процессом обучения в СамГМУ, примеряют на себя разные медицинские специальности и осваивают первичные медицинские навыки. Базовые и опорные школы также получают доступ к научной библиотеке СамГМУ. Учащиеся также могут заниматься в Центре молодежного инновационного творчества (ЦМИТ СамГМУ), где с ребятами отрабатываются практические умения.

Фото: СамГМУ