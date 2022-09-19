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Спикеры от Самарской области присоединились к просветительской акции «Поделись своим Знанием»

19 сентября 2022 11:46
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Спикеры от Самарской области присоединились к просветительской акции «Поделись своим Знанием»

Спикеры от Самарской области присоединились к просветительской акции «Поделись своим Знанием», участниками которой стали более 10 тысяч спикеров России, ЛНР, ДНР и Запорожья.

Как выбрать свой профессиональный путь, какими достижениями гордится страна и чему важно учиться друг у друга, обсуждали участники Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием», которая прошла с 1 по 9 сентября в России, ЛНР, ДНР и Запорожье. Масштабная инициатива была организована Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Свыше 10 тысяч спикеров выступили в более чем тысяче городов и сел и делились своими знаниями, навыками и опытом с молодым поколением, в том числе спикеры Самарской области выступили в городах 63 региона.
Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием» прошла в третий раз и стала частью федерального Просветительского марафона «Знание», который состоялся с 31 августа по 2 сентября. Инициатива объединила 10200 спикеров, выступления которых состоялись на 10 420 площадках. Просветительские мероприятия – лекции, открытые уроки, мастер-классы, дискуссии, деловые игры, семинары, презентации, квесты и другие – охватили все российские регионы, а также Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожье – эти территории приняли участие в акции впервые. Мероприятия акции приняли более тысячи российских городов и сел, а также населенных пунктов Донбасса – площадками акции стали школы, вузы, библиотеки, дома культуры, музеи, Центры досуга молодёжи, Центры одаренных детей, спортивные школы. В качестве спикеров выступили государственные деятели, ученые, педагоги, популяризаторы науки, деятели культуры, спортсмены и многие другие знатоки своего дела, готовые делиться знаниями и опытом с молодым поколением.

К примеру, из числа государственных деятелей перед школьниками и студентами выступили глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло, председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров, министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, министр физической культуры и спорта Оренбургской области Олег Панькин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова и многие другие.

Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш встретилась с десятиклассниками из школы №6 имени М. В. Ломоносова и рассказала, что интересного происходит в культуре, порекомендовала какие выставки и события можно посетить в ближайшее время. Тема встречи — «Привет от музейной бабушки» – выбрана неслучайно. Современный музей перестает быть просто местом знакомства с произведениями искусства. Музеи и другие культурные институции стараются пробовать себя в разных новых форматах. Таких как современный танец, перфоманс, инсталляции, медиаискусство. «Современная культурная институция старается показать и рассказать посетителям очень много интересного на языке, понятном аудитории. Тот возраст, в котором вы находитесь – это самая желаемая аудитория для любой культурной институции. И в тоже время она самая трудно достигаемая. Потому что вы загружены подготовкой к поступлению, у вас много дополнительных внеклассных занятий. Понятно, что вас уже не водят родители, но вы еще не зарабатываете сами, чтобы делать выбор по поводу проведения своего досуга свободно, самостоятельно. В этом смысле программа «Пушкинская карта» дает определенную свободу, 5 000 рублей вы можете потратить на кино, театр, музей. Мне кажется, это прекрасная возможность познакомиться с очень важными произведениями искусства и расширить свой кругозор», — отметила Татьяна Павловна.

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян провел лекцию для одиннадцатиклассников архитектурно-технического лицея СамГТУ на тему импортозамещения, в рамках которой школьники приняли активное участие в обсуждении волнующей темы. Также состоялся конструктивный диалог и обмен мнениями непосредственно и на тему образования: сдача ЕГЭ, изменения в предстоящем учебном 2022-2023 году, востребованность специальностей на рынке труда, как построить карьеру выпускнику. Благодаря открытому и неформальному общению лицеисты получили исчерпывающие ответы на вопросы.

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская в рамках акции провела встречу с обучающими МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара. В ходе разговора Лидия Анатольевна рассказала о мерах и целях государственной и региональной поддержки развития физической культуры и спорта. "Президент России Владимир Владимирович Путин ставит перед нами большие задачи. Развитие отрасли физкультуры и спорта - одна из ключевых задач государства. При личном участии Главы региона Дмитрия Азарова создаются условия для развития детско-юношеского, массового, профессионального спорта, системы подготовки спортивного резерва, для привлечения еще большего числа жителей Самарской области к здоровому образу жизни. На это нацелен и федеральный проект "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", – подчеркнула Лидия Рогожинская.

Прошедшие в рамках акции встречи были полезными не только для слушателей. Своими впечатлениями от встречи с молодыми людьми поделился министр физической культуры и спорта Оренбургской области Олег Панькин: «Встреча со студентами, наличие обратной связи – для меня это важно. Ребята очень активные, любопытные. Рад, что смог поделиться с ними своими знаниями и опытом. Выслушал ребят, узнал, что их волнует. Главное, чтобы они не теряли интереса к учебе. Учиться нужно продолжать всю жизнь – только так появляются профессионалы в своем деле, и тренерская стезя не исключение. Уверен, что очень важно передавать молодежи наши знания, чтобы они достигли всех поставленных перед собой целей».

Школьники и студенты получили важные знания об истории и культуре своей страны, о последних научных исследованиях, достижениях и современных российских разработках. Предметом обсуждения становились и такие актуальные вопросы, как профориентация, путь к успеху, здоровый образ жизни, охрана окружающей среды. Наставники говорили с молодой аудиторией и о толерантности, взаимопомощи и волонтерстве. Молодые люди получили честные ответы из уст профессионалов на тысячи волнующих вопросов.
Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил большое значение акции для просвещения молодежи, подчеркнув содержательность мероприятий, состоявшиеся обмен мнениями и взглядами и передачу опыта между поколениями.
«Эта акция уже третья, и мы видим, что она действительно востребована. Выступления авторитетных спикеров интересны не только молодой аудитории – сами наставники стремятся делиться своим опытом, получать заряд энергии от молодых людей и вдохновляться на новые достижения, поэтому масштаб акции продолжает расти. На мой взгляд, сегодня, в эпоху перемен и серьезных глобальных преобразований особенно важно сохранять этот диалог между поколениями, давать молодежи возможность перенимать ценный опыт в разных сферах, получать знания из надежного источника», – подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Партнерами акции стали Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство культуры РФ, Министерство спорта РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство финансов РФ, Российская академия наук, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Росмолодёжь.Бизнес, Ассоциация развития финансовой грамотности, Дом народов России, Роскачество, Сбер, MAXIMUM Education, ОЭЗ «Технополис Москва».

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