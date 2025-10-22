Школы и педагоги Самарской области поборются за победу в конкурсах библиотечных практик Общества «Знание»

133

Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации подвело итоги заявочных этапов Всероссийского конкурса «Самая читающая школа России» и Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Конкурсы объединили 7529 сотрудников школ — это 4933 заявки из 89 российских регионов. В том числе 37 заявок из Самарской области.

24 заявки подали на конкурс образовательные учреждения Самарской области. В число участников вошли школы, которые неоднократно признавались лучшими образовательными учреждениями региона и побеждали в конкурсах различного уровня. На региональном этапе конкурсантам предстоит провести мероприятие по предложенным материалам и интеллектуальный турнир Знание.Игра. Также участники будут защищать авторские практики, направленные на воспитание, развитие, самореализацию учащихся и вовлечение их в чтение на базе школьных библиотек перед экспертным советом.

«Я рад, что этим конкурсом мы смогли охватить всю Россию. И, знаете, приятно осознавать, что в школьных библиотеках сегодня по-настоящему кипит жизнь. Ребята открывают для себя мир литературы за пределами школьной программы, проникаются чтением, расширяют свой кругозор, вдохновляются. Мы видим, что интерес к чтению у ребят есть, и наша общая с педагогами задача – поддержать его, вовлечь в этот процесс еще большее количество молодых людей», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

За лидерство в профессиональном мастерстве среди школьных библиотекарей поборются 13 педагогов из Самарской области. В их число входят обладатели благодарственных писем губернатора Самарской области «За значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и укрепление институтов гражданского общества в Самарской области» и Департамента образования городского округа Самара «За добросовестный труд, профессиональное мастерство, личный вклад в развитие системы образования городского округа Самара». В рамках предстоящих этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» конкурсанты проведут внеурочные мероприятия с использованием мастер-лекций, а также посоревнуются в решении смоделированных ситуаций в рамках профессиональных компетенций.

«Мы проанализировали заявки, и сейчас я могу сказать, что в конкурсе принимают участие не только опытные педагоги с большим стажем, но и молодые специалисты. Заявки поступали из сельских школ, городов-миллионников. По-настоящему здорово, что педагоги оценили нашу инициативу, присоединились к ней и используют этот проект, как возможность стать лучше, поделиться своими успешными просветительскими практиками с коллегами», — сказал Максим Древаль.

В конце ноября Общество «Знание» опубликует список финалистов: ими признают до 150 участников конкурса «Самая читающая школа России» и до 300 участников конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Финалисты встретятся в Москве: решающие испытания и награждение победителей состоятся в декабре на I Международном форуме школьных библиотекарей. Поддержка передовых просветительских практик и лидеров профессионального мастерства позволит сделать школьные библиотеки России центрами притяжения учащихся, местами, где соединяется функция воспитания, просвещения и досуга.

Напомним, что конкурсы организованы Российским обществом «Знание» совместно с Министерство просвещения Российской Федерации по поручению Президента РФ Владимира Путина по итогам Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Инициативы реализуются в рамках национального проекта «Молодежь и дети».