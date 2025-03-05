Школьников Самарской области приглашают принять участие в «Школьной Международного инженерного чемпионата CASE-IN

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Школьников Самарской области приглашают к участию в «Школьной лиге» Международного инженерного чемпионата CASE-IN. Чемпионат проходит при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и включен в инициативу «Наука побеждать» и план Десятилетия науки и технологий.

«Школьная лига» – это соревнование среди школьников по решению кейсов и разработке проектов инженерно-технической направленности, ориентированное на популяризацию знаний о современных промышленных предприятиях, оборудовании, инновационных, цифровых технологиях для осознанного выбора профессии. Партнерами проекта в 2025 году выступают ведущие отраслевые компании страны: ПАО «СИБУР Холдинг», ООО «Евраз» и АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», которые готовят для участников задания на основе реальных производственных ситуаций, а их ключевые специалисты выступают экспертами и оценивают решения команд на отборочных этапах и в финале.

Тема «Школьной лиги» нового сезона – «Технологические инновации». Участникам предлагают поработать в трех направлениях: решение кейса; конкурс цифровых проектов в формате моделирования, 3D-печати, IT-решений и иных форматов; конкурс макетов, моделей, схем на тему механизмов, облегчающих труд человека в промышленности.

В Самарской области организована серьезная подготовительная работа. В образовательном кружке Международного инженерного чемпионата CASE-IN учащиеся Дома научной коллаборации им. Н. Н. Семёнова и лицея №131 «Созвездие» уже учатся решать кейсы, развивают инженерный интеллект, знакомятся с платформой CASE-IN Симулятор, которая содержит кейсы различных сезонов Школьной лиги и интерактивные задания. Занятия проводит аспирант кафедры «Химическая технология и промышленная экология», инженер Научно-аналитического центра промышленной экологии Самарского государственного технического университета Гор Шушанян. Он неоднократно участвовал и становился призером СASE-IN, а сейчас является экспертом и членом Клуба победителей чемпионата и делится опытом с подрастающим поколением. «Благодаря кружкам школьники развивают аналитические способности в процессе решения кейсов, учатся работать в команде, а также имеют возможность присоединиться к сформировавшемуся в CASE-IN молодежному сообществу и обменяться идеями с лучшими представителями чемпионата. Учебные заведения, в свою очередь, получают сильных и желающих развиваться учеников, которые имеют хорошие шансы поступить в престижные профильные вузы. В дальнейшем планируем увеличивать количество участников кружков и работать над качеством их выступления на чемпионате, чтобы ребята занимали как можно больше призовых мест для Самарской области», - отметил Гор Шушанян.

Итоги заочного отборочного этапа «Школьной лиги» будут опубликованы 23 апреля, а финал состоится в мае 2025 года в Москве.