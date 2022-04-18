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Школьников из Самары заинтересовали профессии железнодорожников

18 апреля 2022 10:49
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Школьников из Самары заинтересовали профессии железнодорожников

Школьников из Самары заинтересовали профессии железнодорожников и возможность ускоренного обучения в рамках программы «4+3» в Самарском колледже железнодорожного транспорта. Об этом в ходе единого дня открытых дверей, проводимого в рамках федерального проекта «Профессионалитет», заявили родители и старшеклассники из самарских школ.

В субботу, 16 апреля, в единый день открытых дверей для абитуриентов на площадке Самарского колледжа железнодорожного транспорта им. А.А. Буянова - структурного подразделения СамГУПС собралось свыше 100 старшеклассников и их родителей, чтобы подробно узнать о правилах приема, специальностях и перспективах трудоустройства на железную дорогу после обучения в колледже.

Встречали гостей и.о. ректора Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС) Максим Гаранин, директор СамКЖТ Валерий Тепляков, ответственный секретарь приемной комиссии университета Степан Цыганов, директор учебно-методического центра СПО вуза Екатерина Кожуханова и заместитель начальника службы управления персоналом Куйбышевской железной дороги Дмитрий Данилин.

Как рассказал и.о. ректора СамГУПС Максим Гаранин, выступая перед участниками мероприятия, в этом году университет приступил к реализации масштабного проекта «Профессионалитет» при грантовой поддержке Правительства России и Министерства просвещения РФ, чтобы усовершенствовать систему профессионального образования и повысить качество подготовки специалистов железнодорожного транспорта.

Кроме того, в рамках проекта университет стал площадкой для создания современного образовательно-производственного кластера на базе СамКЖТ.

В новом учебном году первокурсники колледжа будут обучаться по новым образовательным программам по 4 железнодорожным специальностям. Через 2-3 года (в зависимости от базового школьного образования) выпускники колледжа станут востребованными специалистами на предприятиях железнодорожного транспорта.

В ходе интерактивной презентации о транспортном образовании в формате «вопрос-ответ» ответственный секретарь приемной комиссии СамГУПС Степан Цыганов в доступной форме рассказал гостям об основных профессиях на железной дороге, новых направлениях подготовки в системе среднего профессионального образования и перспективах карьерного продвижения в отрасли.

А после презентации все желающие из числа школьников приняли участие в мастер-классах по освоению навыков управления движением поездов. Для этого ребятам дали возможность попробовать себя в роли маневрового диспетчера за пультом тренажерного комплекса оперативного персонала сортировочной горки станции Кинель Куйбышевской дороги.

Как отметил замначальника службы управления персоналом КбшЖД Дмитрий Данилин, компания РЖД активно участвует в образовательном процессе колледжа и университета, проводит планомерное обновление материально-технической базы учебных заведений, учебных аудиторий и лабораторий. «Каждый, кто поступает в отраслевое учебное заведение, получает рабочую специальность и профессиональные навыки – гарантированно будет трудоустроен на предприятиях железнодорожного транспорта», - сказал Дмитрий Данилин.

Отметим, по программе «Профессионалитет» выпускники колледжа получают компетенции по 4-5 рабочим специальностям, становятся универсальными работниками и всегда будут востребованы на рынке труда.

После знакомства с СамКЖТ школьники заполнили анкеты абитуриента с указанием предполагаемой специальности при выборе обучения в СамКЖТ. В приоритете будущих абитуриентов специальности: техническая эксплуатация железных дорог, автоматика и телемеханика, строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, организация перевозок и управление на транспорте.

Выпускник одной из самарских школ Кирилл Подобутов из железнодорожной династии. Его дедушка много лет отработал на Куйбышевской железной дороге, поэтому будущее место учебы и работы внук сделал осознанно.

«Я решил пойти по стопам своего деда, поэтому выбрал СамКЖТ. После обучения в колледже планирую поступать в СамГУПС по программе ускоренной подготовки «4+3». Для меня железная дорога – это стабильность, множество корпоративных льгот и возможностей, и самое главное – увлекательный производственный процесс», - говорит Кирилл.

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