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Школьников и студентов Самарской области приглашают принять участие во Всероссийской акции «Мой выбор будущего»

3 августа 2022 15:51
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Акция стартовала в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее» .

25 июля Фонд Гуманитарных проектов запустил Всероссийскую акцию «Мой выбор будущего». Акция стартовала в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее» и приглашает для участия школьников и студентов со всей России. 

Проект «Билет в будущее» реализуется в 85 регионах России по поручению Президента РФ Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование».

Ежегодно уникальный профориентационный проект «Билет в будущее» помогает тысячам российским школьников узнать больше о себе, своих  способностях и талантах. В Самарской области проект стартовал в 2020 году и сразу стал популярен среди учеников. С начала 2022 года уже 1660 школьников Самарской области приняли в нем участие. Планируется, что всего в регионе до конца года более 3 500 школьников получат уникальную возможность примерить любую профессию, услышать рекомендации от карьерных консультантов, и узнать о тех профессиональных направлениях, о которых они даже не подозревали.

Акция «Мой выбор будущего», проводимая в рамках проекта «Билет в будущее»,  поможет собрать лучшие реальные истории людей, для которых проект «Билет в будущее» оказался авторитетным и помог сформировать решающие предпочтения при выборе будущей специальности.

К участию в акции приглашаются все желающие поделиться своей историей становления, возможно, именно она так ярко запомнится и откликнется в сердцах подрастающего поколения.

Чтобы принять участие в акции нужно:

Написать рассказ о том, какое влияние на тебя оказал проект «Билет в будущее» и как он помог тебе определиться с выбором профиля или профессии.

Требование: размер текста не должен превышать 1000 печатных знаков (печатными знаками считаются все видимые печатные знаки (буквы, знаки препинания, цифры и пробелы между словами);

Дополнить рассказ личным фото.

Требования: фотографию необходимо сделать на нейтральном фоне (профессиональный поясной портрет) и прислать в формате JPEG (расширение – .jpg, .jpeg), с максимальным качеством 5000 – 6000 пикселей, основным критерием является возможность напечатать фотографию, размытые, некачественные фото не принимаются.

Внимание: всем желающим до 18 лет необходимо прислать согласие родителей на участие.

Свои истории необходимо присылать до 15.08.2022 года на почту bvb-info@yandex.ru. Лучшие, по мнению организаторов и специалистов проекта «Билет в будущее», истории будут отобраны и размещены на центральных рекламных носителях в Москве.

 

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