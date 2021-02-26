Школьники Самарской области рассказали, кого они считают героями

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В преддверии 23 февраля организаторы Российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» совместно с проектом «Мотивирующие цифровые уроки» провели общероссийское анонимное анкетирование среди российских школьников. Тема опроса по итогам «Урока мужества и подвига #ГероиЕсть» соответствовала «героическому настроению» февраля: кто является героем для современного школьника?

Всего были опрошены более шести тысяч школьников 6–11 классов из 65 регионов РФ. Самарская область также приняла активное участие, подав свыше 130 заявок от учебных учреждений Самарской области на получение доступа к «Уроку мужества и подвига #ГероиЕсть». Три класса из школ Самарской области (п. Ильмень, с. Обшаровка) уже провели урок и дополнили общероссийскую статистику «популярности» героев.

Так на вопрос: «Кто твой герой?» – ребята чаще всего называли членов своих семей: мам, пап, дедушек, бабушек, а также, своих друзей. Этот вариант ответа набрал 26,2% голосов.

На втором месте по популярности (10,1%) оказались персонажи кино и мультфильмов: «Железный человек», «Человек паук и Наруто».

5,4% ребят ответили, что они хотят быть похожими на героев Великой Отечественной войны и современных военных.

На четвертом месте – Юрий Гагарин. Его считают примером для себя 3% подростков.

2,6% школьников назвали героем Президента Владимира Путина.

На следующей строчке – безусловные герои нашего времени – врачи (2,4% голосов). Далее идут сотрудники МЧС и полиции (2,1 %), а сразу за ними – спортсмены и зарубежные актёры (2%).

Около 1% опрошенных школьников считают героями учителей, а также: советского маршала Георгия Жукова, русского полководца Михаила Кутузова и революционера Владимира Ленина. 0,7% ребят помнят о подвиге Зои Космодемьянской и назвали среди героев её имя.

Не обошлось и без «минусовой» статистики: 23,4% опрошенных подростков не отметили героев вообще. Из них 13,6% затруднились с ответом, а 9,8% участников анкетирования написали, что у них нет героя.

Логическим продолжением беседы со школьниками стал вопрос: «Случалось ли тебе самому проявлять героические качества?». Большинство ребят – 56,8% – ответило, что таких ситуаций у них не было. 30,7% школьников сказали, что им доводилось совершать героические поступки. К таковым ребята отнесли: волонтерскую деятельность, помощь пожилым людям, спасение тонущего друга или родственника. 12,5% ребят затруднились ответить на данный вопрос.

Именно с целью популяризировать среди подрастающего поколения такие человеческие качества, как мужество, смелость, самоотверженность, создан фильм «#ГероиЕсть», открывающий цифровой урок «Урок мужества и подвига». Актуальность темы для современных школьников подчеркнута простотой и ясностью событий, происходящих в фильме. Все герои – обычные молодые ребята. Бортпроводник Максим спасает из огня пассажиров самолета. Юрист вневедомственной охраны Магомед, оказавшись в сложных обстоятельствах, остается верен присяге. 10-летняя Юля бесстрашно вступает в бой с огнём и спасает от пожара пятерых братьев и сестёр. 15-летний Тимофей вытаскивает из воды тонущего друга.

Главные выводы, которые сделали дети после просмотра фильма «#ГероиЕсть», что «герои – это не выдуманные персонажи, а реальные люди», и, что «стать героем при желании может каждый».

Михаил Чурбанов, генеральный продюсер Российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны»: «Мы видим сегодня огромный нереализованный запрос на диалог со стороны школьников. Часто у них нет ответов по многим важным моментам в жизни. И они не понимают, где и кому задать свои вопросы, а «загуглить» их невозможно. Поэтому наша задача – предоставить подросткам и молодёжи возможность для диалога, когда можно не бояться задавать самые сложные вопросы и открыто обсуждать важные темы. Мы, по сути, предоставляем педагогам очень простой в использовании, но крайне эффективный инструмент для воспитательной работы».

Все учебные учреждения Самарской области могут присоединиться к уроку #ГероиЕсть» до конца текущего года.

Чтобы получить доступ к материалам учебному учреждению необходимо зарегистрироваться на сайте цифровой-урок.рф (https://fondstrana.ru/futureskills) в форме «Урок мужества и подвига #ГероиЕсть».