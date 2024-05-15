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Школьники Самарской области поучаствовали в региональном этапе Всероссийского проекта «Вызов Первых»

15 мая 2024 12:22
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Школьники Самарской области поучаствовали в региональном этапе Всероссийского проекта «Вызов Первых»

 

В Самаре, в школе №77, завершился региональный этап Всероссийского проекта «Вызов Первых». В 11 дисциплинах приняли участие более 250 школьников из Самарской области.

«Вызов Первых» – всероссийский флагманский спортивный проект Движения Первых, в котором принимают участие команды в четырёх возрастных категориях от 6 до 18 лет. Для каждой из них подобраны специальные спортивные состязания. Участниками регионального этапа стали 32 команды из 18 муниципальных образований Самарской области.

«Ключевой целью проекта является формирование у детей и молодежи привычки вести активный образ жизни, регулярно заниматься спортом, заботиться о своем здоровье. Такие соревнования показывают ребятам, что заниматься спортом это не только полезно для здоровья, но еще интересно и весело. Хочу отметить, что уже сегодня мы отмечаем большой интерес к нашим соревнованиям, на которые было подано более 2000 заявок. Уверена, что «Вызов Первых» покажет ребятам, что заниматься спортом - это норма, которая позволяет повышать качество нашей жизни», -прокомментировала Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области.

В первой (от 6 до 9 лет) и второй (от 10 до 12 лет) возрастных категориях юные спортсмены поучаствовали в эстафете Первых, которая включала соревнования по классикам, метанию мячей в цель, планке, спортивной скакалке, игровую эстафету, гимнастику (тест на гибкость, наклон вперёд), челночный бег и вышибалы. Одновременно с этим четыре человека из команды играли в бесконтактное регби (тег-регби). Эта дисциплина проводилась впервые. Её основная особенность – наличие тэгов – двух лент на липучках, которые крепятся к поясу игрока. Задача игрока — занести мяч за зачетную линию команды соперника. Обороняющаяся команда должна остановить атакующую, срывая ленты с игрока, владеющего мячом.

Для третьей (от 13 до 15 лет) и четвёртой возрастных категорий (от 16 до 18 лет) прошли состязания по прыжкам в длину с места, подтягиванию, метанию мячей в цель, планке, гибкости, челночному бегу, вышибалам,  спортивной скакалке и тег-регби.

Важно отметить, что некоторые дисциплины, представленные на соревнованиях, сопряжены с нормативами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

По итогам общекомандного зачёта в первой возрастной категории (от 6 до 9 лет) победителем стала команда «СМТЛ» из Самары, второе место заняла команда «Школа 10» из Жигулёвска, а третье место - «Комсомольский СТАРТ» из Кинельского района.

Во второй категории (от 10 до 12 лет) победила команда «БАТУТИСТЫ» из Волжского района. Второе и третье места заняли команды «СМТЛ» из Самары и «Греки» из Кинеля.

Команда «Клад» из Кинель-Черкасского района заняла первое место в возрастной категории от 13 до 15 лет. Серебро получили «Лидеры школы» из Чапаевска, бронзу - «Олимп 10» из Отрадного.

В четвёртой категории (от 16 до 18 лет) третье место заняла команда «Десяточка 10 2» из Отрадного, второе место — «ШСК Ника» из Ставропольского района, а золото получила команда «СМТЛ» из Самары.

Теперь по итогам региональных соревнований  на основании рейтинга будут выявлены 8 команд со всего Приволжского федерального округа, которые отправятся на Всероссийский этап, который пройдет в Казани в июле 2024 года.

В Самарской области на проект зарегистрировались около 2 000 человек. В течение всего года участники проходили онлайн тренировки, принимали спортивные вызовы в социальных сетях. Самые активные команды поучаствовали в муниципальном этапе, на котором прошло 20 игровых туров. Участие приняли более 600 человек в составе 56 команд. Из этих команд выявили победителей, которые и стали участниками регионального этапа.

 

Фото - Пресс-служба Движения Первых Самарской области

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