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Школьники региона – победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

3 июня 2025 17:49
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Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады действуют 4 года и дают право поступления без вступительных испытаний (по направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады) в университет по профилю олимпиады при наличии аттестата п

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам. Это самое масштабное интеллектуальное состязание страны, позволяющее выявлять интеллектуальную одаренность школьников на ранних этапах. В состязаниях традиционно участвуют более 7,9 миллионов человек, в том числе из Самарской области.

В 2024/25 учебном году участниками олимпиады в нашем регионе стали более 222 тысяч ребят. По числу участий на школьном этапе Самарская область в рейтинге регионов на 7 месте среди всех субъектов РФ. 

В заключительном этапе состязания количество участий российских школьников составило 8 811, что на 2 123 больше по сравнению с предыдущим годом. Возросло и число победителей и призеров финала олимпиады: 674 школьника признаны победителями, 3343 получили дипломы призеров. По итогам участия в заключительном этапе ребят из нашего региона 24 стали призерами и 2 - победителями. 

«В этом году у нас 24 призера по 14 предметам, а Руслан Абдулвалиев из школы № 1 ж.-д. ст. Шентала и Тимур Узбеков из Лицея № 19 г.о. Тольятти стали победителями: Руслан - по основам безопасности и защиты Родины, Ти-мур - по биологии. Значимое достижение у учащегося Самарского регионального центра для одаренных детей Ильи Бинкина: он стал дважды призером финала олимпиады по физике и химии. Конечно, мы гордимся всеми победителями и призерами Самарской области, благодарим педагогов и наставников за вклад в высокие достижения наших детей», - сказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко. 

В Самарской области реализуются мероприятия, направленные на поддержку и стимулирование победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников и международных олимпиад.

Победители и призеры регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, международных предметных олимпиад поощряются премиями Губернатора Самарской области в размере от  4 000 до 250 000 рублей. Реализуются мероприятия, направленные на дальнейшее личностное и интеллектуальное развитие одаренных школьников. 

Для подготовки школьников к успешному выступлению на региональном и заключительном этапах олимпиады с 1 сентября 2023 года в Самарской области начал свою работу центр олимпиадной подготовки (ЦОП).

Сведения о победителях и призерах регионального этапа олимпиады вносятся в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, что дает школьникам право приоритетного зачисления на образовательные программы в Образовательный центр «Сириус», региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега», ЦОП. 

Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников получают не только материальные поощрения и образовательную поддержку, но и преимущество при конкурсных отборах. Достижения на региональном этапе олимпиады учитываются в конкурсных отборах детей на поощрение путевками в Международный детский центр «Артек», Всероссийский детский центр «Океан». Диплом победителя и призера регионального этапа олимпиады учитывается при поступлении в вузы. Призерам и победителям регионального этапа олимпиады при поступлении могут быть начислены до 10 баллов к сумме индивидуальных достижений по соответствующему профилю. Это может стать значительным преимуществом при конкурсном отборе, увеличивая шансы на поступление и обеспечивая лучшие условия обучения.

Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады действуют 4 года и дают право поступления без вступительных испытаний (по направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады) в университет по профилю олимпиады при наличии аттестата по итогам окончания средней школы.

 

Фото: Министерство образования Самарской области

Теги: Самара

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