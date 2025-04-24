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Школьники из Самарской области - в числе победителей и призеров Национальной технологической олимпиады

24 апреля 2025 21:14
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Школьники из Самарской области - в числе победителей и призеров Национальной технологической олимпиады

Национальная технологическая олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».  Проект объединяет всех, кто хочет решать приоритетные технологические задачи, стоящие перед Россией. Участники знакомятся с самыми разными областями: от искусственного интеллекта и «умной» энергетики до нейротехнологий и геномного редактирования.

Организационный комитет олимпиады возглавляют Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. «Благодаря Национальной технологической олимпиаде способные ребята со всей страны получают возможности для самореализации, в соответствии с национальной целью, поставленной Президентом Владимиром Путиным. Олимпиада проходит уже в десятый раз. В этом году она собрала около 220 тысяч заявок, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом. Победителями и призерами стали школьники и студенты из 50 регионов России, а также Белоруссии. Они смогут получить льготы при поступлении в вуз и приглашения на стажировки в ведущие компании», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Победителем в командном и в личном зачете олимпиады по профилю «Искусственный интеллект» стал девятиклассник Самарского регионального центра для одаренных детей Кулишов Егор. В этом сезоне заявки на участие в профиле подали 7,5 тысяч учеников 8-11 классов из 87 регионов России и других стран. По итогам победили 7 школьников, среди которых и Егор, а призёрами стали 16 ребят.

В финалах олимпиады в этом сезоне приняли участие около 2000 учеников 8-11 классов из 72 регионов России. Школьники Самарской области вышли в финал в 11 профилях олимпиады.

В результате состязаний призерами стали:

- Захаров Арсений, обучающийся Самарского медико-технического лицея - в профилях «Ядерные технологии», «Большие данные и машинное обучение»;

- Кулишов Егор, обучающийся Самарского регионального центра для одаренных детей - в профиле  «Большие данные и машинное обучение»;

- Ларионова Екатерина, обучающаяся Самарского международного аэрокосмического лицея - в профиле «Цифровые технологии в архитектуре»;

- Пугачёв Кирилл, обучающийся Самарского регионального центра для одаренных детей - в профиле «Автоматизация бизнес-процессов»;

- Пьяных Владимир, обучающийся МБОУ Гимназия № 3 г.о. Самара - в профиле «Автоматизация бизнес-процессов».

Фото: министерство образования Самарской области

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