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Школьникам Самарской области расскажут про технологии магазина приложений  на «Уроке цифры»
Школьникам Самарской области расскажут про технологии магазина приложений  на «Уроке цифры»
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Школьникам Самарской области расскажут про технологии магазина приложений  на «Уроке цифры»

6 ноября 2024 09:45
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Школьникам Самарской области расскажут про технологии магазина приложений  на «Уроке цифры»

С 5 по 24 ноября VK проведет новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» по теме «Магазин приложений». Школьники изучат процесс создания и управления цифровым продуктом на примере российского магазина приложений RuStore, получат полезный опыт проектирования и продвижения IT-сервисов. Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».

В рамках урока от VK школьники смогут стать «владельцами» собственного магазина приложений, который необходимо развивать и продвигать среди пользователей с помощью решения управленческих и междисциплинарных задач. Ребята изучат основы разработки и продвижения цифровых продуктов внутри магазина приложений, узнают, как устроен процесс модерации контента и научатся работать с отзывами. Присоединиться к проекту можно по ссылке: https://урокцифрыф/lessons/store.

Благодаря интерактивным тренажерам учащиеся смогут примерить на себя роли IT-специалистов, которые создают и развивают сервисы для распространения программного обеспечения и смогут попробовать свои силы в решении задач, с которыми сталкиваются разработчики, дизайнеры, копирайтеры, модераторы и специалисты поддержки в повседневной работе.

В «Уроке цифры» по теме «Магазин приложений» смогут принять участие школьники с 1 по 11 класс. Для этого нужно перейти на сайт проекта «Урок цифры» и в каталоге выбрать урок от VK. Ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста: 1–4, 5–9, 10–11 классы. Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

VK также проведет открытые уроки в школах по всей России. В них примут участие эксперты RuStore, Учи.ру, представители региональных органов власти, а также представители российских IT-компаний.

«На протяжении последних лет участия в «Уроке Цифры» VK знакомит миллионы школьников с востребованными цифровыми направлениями и продуктами

— от видеотехнологий до мессенджеров. Каждый год мы выбираем актуальные темы, чтобы процесс погружения ребят в мир технологий был не только интересным и увлекательным, но и полезным для них в будущем. В этот раз вместе с экспертами крупнейшего российского магазина приложений RuStore мы разработали урок, который даст возможность школьникам, учителям и родителям узнать больше об устройстве и технологиях магазина приложений и специалистах, которые занимаются созданием и развитием таких сервисов»,  прокомментировала      Анна      Степанова,      заместитель       вице-президента по образовательным проектам VK.

 

 

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