Школьник из Самарской области - победитель Международной естественно-научной олимпиады 

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В Румынии подвели итоги 21-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO). Участники российской команды завоевали три золотые и две серебряные медали. С высокими результатами ребят поздравили заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Министр просвещения Сергей Кравцов.

«Поздравляем наших школьников – медалистов Международной естественно-научной олимпиады юниоров. Они соревновались сразу в трех учебных предметах: физике, химии и биологии. Высокие результаты победителей и призеров показывают, что юное поколение способно внести вклад в обеспечение технологического лидерства страны, развиваясь одновременно в нескольких направлениях. Желаю ребятам реализации талантов и успехов!» – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

«Поздравляю нашу сборную с заслуженными наградами на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров. Своим примером вы вдохновляете сверстников изучать физику, химию и биологию, участвовать в соревнованиях и побеждать. Мы уделяем большое внимание популяризации естественно-научных предметов, и ваш выбор обязательно станет залогом будущих профессиональных успехов», – сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По итогам участники российской команды завоевали три золотые и две серебряные медали. Среди обладателей золотой медали – учащийся Самарского регионального центра для одаренных детей Илья Бинкин. Кроме того, Илья получил специальный приз за глубокие знания в физике.

Команда российской сборной формировалась по результатам, которые показали ребята на региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников по физике и химии, а также по результатам учебно-тренировочных сборов Минпросвещения России, которые проходили на базе Московского физико-технического института (МФТИ).

Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO) проводится ежегодно с 2004 года с целью повышения интереса учеников к естественным наукам. Состязание включает три тура: тестовый, теоретический и экспериментальный.

В ходе олимпиады ребята выполняли задания по трем учебным предметам: физике, химии и биологии. Они также проводили междисциплинарные исследования.

Фото: пресс-служба Минпросвещения России