Я нашел ошибку
Главные новости:
Суворовы отмечают, что спорт для них — одна из главных семейных ценностей, а также источник отдыха и хорошего настроения.
Семья из Самарской области стала победителем конкурса «Самая спортивная семья России»
В целях предупреждения совершения противоправных действий в отношении пожилых людей и сокращения количества ДТП с их участием.
Полицейские региона продолжают участие в акции «Школа безопасности для пенсионеров»
Началось мероприятие с гимна Российской Федерации, после чего с приветственным словом к присутствующим обратился генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.
В ГУ МВД СО прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества
Выставка расскажет о достижениях прошлого и настоящего, а также покажет, как каждый житель может повлиять на благополучие и процветание страны.
В Самарском историческом парке «Россия – Моя история» открылась мультимедийная выставка «Россия будущего»
Ежедневно на линию выходят более 400 автобусов и практически все из них оборудованы для перевозки маломобильных граждан, в частности, откидными аппарелями. 
Общественная палата Самары приступила к проверке общественного транспорта
Поставка пассажирского транспорта в регион осуществлялась ежегодно с 2020 года.
Более 300 транспортных средств в губернии обновили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
До 31 декабря у жителей Самарской области есть возможность присоединиться к традиционной акции.
В Самарской области продолжается акция «В Новый год – без долгов!»
Участники российской команды завоевали три золотые и две серебряные медали.
Школьник из Самарской области - победитель Международной естественно-научной олимпиады 
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.95
0.68
EUR 110.48
1.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские региона продолжают участие в акции «Школа безопасности для пенсионеров»
С самарскими дошколятами проводят профилактические занятия по изучению ПДД
СОУНБ приглашает самарцев на музыкальную программу в преддверии Рождества
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Школьник из Самарской области - победитель Международной естественно-научной олимпиады 

13 декабря 2024 17:05
169
Участники российской команды завоевали три золотые и две серебряные медали.

В Румынии подвели итоги 21-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO). Участники российской команды завоевали три золотые и две серебряные медали. С высокими результатами ребят поздравили заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Министр просвещения Сергей Кравцов.

«Поздравляем наших школьников – медалистов Международной естественно-научной олимпиады юниоров. Они соревновались сразу в трех учебных предметах: физике, химии и биологии. Высокие результаты победителей и призеров показывают, что юное поколение способно внести вклад в обеспечение технологического лидерства страны, развиваясь одновременно в нескольких направлениях. Желаю ребятам реализации талантов и успехов!» – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

«Поздравляю нашу сборную с заслуженными наградами на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров. Своим примером вы вдохновляете сверстников изучать физику, химию и биологию, участвовать в соревнованиях и побеждать. Мы уделяем большое внимание популяризации естественно-научных предметов, и ваш выбор обязательно станет залогом будущих профессиональных успехов», – сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По итогам участники российской команды завоевали три золотые и две серебряные медали. Среди обладателей золотой медали – учащийся Самарского регионального центра для одаренных детей Илья Бинкин. Кроме того, Илья получил специальный приз за глубокие знания в физике.

Команда российской сборной формировалась по результатам, которые показали ребята на региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников по физике и химии, а также по результатам учебно-тренировочных сборов Минпросвещения России, которые проходили на базе Московского физико-технического института (МФТИ).

Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO) проводится ежегодно с 2004 года с целью повышения интереса учеников к естественным наукам. Состязание включает три тура: тестовый, теоретический и экспериментальный.

В ходе олимпиады ребята выполняли задания по трем учебным предметам: физике, химии и биологии. Они также проводили междисциплинарные исследования.

 

Фото: пресс-служба Минпросвещения России

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
13 декабря 2024  14:03
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
272
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах № 6, 41, 47, 51
13 декабря 2024  13:43
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах №6, 41, 47, 51
224
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
13 декабря 2024  13:06
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
239
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
13 декабря 2024  11:15
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
227
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
13 декабря 2024  10:15
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
235
Весь список