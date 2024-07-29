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Семь школьников из Самарской области прошли в финал всероссийского конкурса лекторов

29 июля 2024 15:15
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В отборе участвовали 5250 подростков из всех регионов России, из них 76 из Самарской области.

Определены финалисты номинации «Школьники» Всероссийского конкурса Знание.Лектор — 2024. Они поедут учиться публичным выступлениям в МДЦ «Артек» и получат шанс стать лекторами Общества «Знание». В отборе участвовали 5250 подростков из всех регионов России, из них 76 из Самарской области.

Семь школьников из Самарской области стали финалистами в специальной номинации конкурса Знание.Лектор от Российского общества «Знание».

Одна из них, Софья Кременецкая, представляет Классическую гимназию № 54 «Воскресение» в Самаре. Она интересуется космическими технологиями и даже сама спроектировала и запустила ракету в аэрокосмическом лагере. Софья мечтает стать популяризатором космонавтики и в рамках Знание.Лектор подготовила лекцию «Историческая миссия “Полет в космос”».

Финалистка Варвара Князева из школы № 2 Нефтегорска занимается танцами и вокалом, увлекается графическим дизайном. Но больше всего ее интересует экология: Варвара не только изучает ее, но и помогает избавить планету от мусора. В своей лекции «Прототип лодки для очистки поверхности рек, работающей на солнечной энергии» участница рассказала о собственном изобретении.

Также в финал прошла Мария Потапова из школы № 8 города Отрадный. Учебное заведение носит имя писателя Сергея Петровича Алексеева, поэтому свою авторскую лекцию участница посвятила его биографии и творчеству. Мария считает важным сохранение исторической памяти, поэтому она стала экскурсоводом школьного музея 5-го запасного авиационного полка.

Самыми популярными тематиками у юных лекторов по стране стали: «Культура и искусство» (921 заявка), «Медиа, коммуникации и цифровая грамотность» (898 заявок), «История и сохранение исторической памяти» (783 заявки). Лекции читают выпускники художественных и музыкальных школ, активисты школьных медиацентров, экскурсоводы и краеведы. Каждый пятый участник номинации «Школьники» — из новых регионов.

«Мы проанализировали свыше пяти тысяч заявок со всей России. Хочу отметить, что ребята не пересказывают учебники, а делятся своим опытом. В таком юном возрасте они уже занимаются разработками в информационных технологиях и робототехнике, пишут и выпускают книги, проводят экскурсии. Наши финалисты — талантливые, увлеченные ребята. Уверен, что они смогут вдохновить тысячи слушателей на саморазвитие, изучение чего-то нового!» — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Школьный финал пройдет в профильной смене Знание.Лектор в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября. Туда поедут 175 школьников из 54 регионов. Позади у них пять этапов отбора, среди которых собеседования с победителями прошлых сезонов Знание.Лектор, а ныне — лекторами Российского общества «Знание», федеральными экспертами.

До начала смены финалисты получают возможность прочитать лекцию у себя в регионе при поддержке Общества «Знание» и повысить шансы на победу в конкурсе. Также участники могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело».

Напомним, что до 15 августа идет заявочная кампания Знание.Лектор для взрослых и студентов. Подать заявку можно на сайте проекта.

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Теги: Самара

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