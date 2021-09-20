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СамГТУ представил программу развития

20 сентября 2021 14:09
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Университет участвует в федеральной программе «Приоритет 2030».

18 сентября команда Самарского политеха защищала программу развития на ближайшие десять лет перед комиссией Минобрнауки для участия в федеральной конкурсной программе «Приоритет 2030».

В состав команды, представившей доклад, вошли ректор вуза Дмитрий Быков, проректор по инновационной деятельности Константин Савельев, проректор по интеграционным проектам Антон Еремин, ученый секретарь учреждения Юлия Малиновская. К делегации также присоединился министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

В ближайшей перспективе университет нацелен на решение нескольких амбициозных задач. Так, будет создан единый сервис, позволяющий связать образовательные технологии с научной деятельностью и партнерами. В качестве ключевых компонентов здесь выступят два стратегических проекта: разработка технологии проектирования и синтеза материалов с заданными свойствами для приборостроения, медицины, энергетики, нефтегазохимии, а также создание всероссийского центра по подготовке кадров в области боеприпасов. Кроме того, продолжится подготовка креативных молодых инженеров на основе работы междисциплинарных проектных команд

– Сегодня наступила переломная точка в нашем развитии, – отметил в своем выступлении Дмитрий Быков. – Путь в будущее для нас – это точка компромисса между традиционным образованием и пониманием важности решения глобальных задач в условиях ограниченности ресурсов. Вливание в общество молодых профессионалов, креативных инженеров – это и есть важнейшая цель программы нашего развития. Основой нашей трансформации является интеллектуальная платформа, на базе которой будут собираться междисциплинарные команды. Такая практика нами уже апробирована и признана одной из лучших. Особое внимание будет уделено и развитию ключевых стратегических проектов Самарского политеха в области дизайна и производства материалов с заданными свойствами, а также в сфере создания новых образцов вооружения и военной техники. Не менее важная задача – устойчивое развитие и обеспечение качества жизни в регионе.

Программа «Приоритет-2030» призвана повысить научно-образовательный потенциал российских университетов и, тем самым, обеспечить их вклад в достижение национальных целей развития нашей страны. Так, к 2030 году в России будут сформированы более 100 прогрессивных современных вузов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в экономику и социальную сферу.

 

Фото:   пресс-служба СамГТУ

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