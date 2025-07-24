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Самарцы выбирают вуз для ребенка по рейтингам, стоимости обучения и отзывам

24 июля 2025 11:18
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Самарцы выбирают вуз для ребенка по рейтингам, стоимости обучения и отзывам

Крайне важно поддержать детей при выборе будущего места обучения. По мнению родителей абитуриентов вузов, главные критерии при выборе университета — рейтинг учебного заведения, стоимость обучения и отзывы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие  родители выпускников 11 классов школ из Самары.

38% родителей рассматривают для своих детей только бюджетные места в вузах, 48% готовы платить, если не получится поступить на бюджет, еще 7% сразу настраиваются исключительно на платное обучение.

Родители абитуриентов при выборе вуза в первую очередь ориентируются на его места в рейтингах и стоимость обучения (по 36%). Каждый третий учитывает отзывы (34%). Среди других важных факторов: перечень предметов ЕГЭ для поступления (31%), квалификация преподавателей (29%) и количество бюджетных мест (25%).

15% горожан не принимает участие в выборе вуза для ребенка.

Время проведения: 8 — 21 июля 2025 года
 

Теги: Опрос

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