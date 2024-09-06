Самарцы нанимают репетиторов для ребенка

Я нашел ошибку
Главные новости:
Педагоги и представители родительской общественности Самарской области 6 сентября пришли на выборы Губернатора региона
Педагоги и представители родительской общественности Самарской области 6 сентября пришли на выборы Губернатора региона
ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года
ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года
В Тольятти снесут легендарный плавучий ресторан
В Тольятти снесут легендарный плавучий ресторан
Прокуратура помогла восстановить горячее водоснабжение в многоквартирном доме в Самаре
Прокуратура помогла восстановить горячее водоснабжение в многоквартирном доме в Самаре
Педагог дополнительного образования Светлана Матюкова: "Принимая участие в выборах, взрослые служат примером подрастающему поколению"
Педагог дополнительного образования Светлана Матюкова: "Принимая участие в выборах, взрослые служат примером подрастающему поколению"
в городском округе Кинель горела кровля дачного дома
В городском округе Кинель горела кровля дачного дома
Лектор Российского общества «Знание» Елена Бобкова: "Я всегда принимаю участие в выборах"
Лектор Российского общества «Знание» Елена Бобкова: "Я всегда принимаю участие в выборах"
В Самарской области полицейские и общественники участвуют во Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»
В Самарской области полицейские и общественники участвуют во Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.7
0.77
EUR 99.19
1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
7 сентября в самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Концерт ко Дню города пройдет в Музее-галерее «Заварка»
8 сентября жители и гости города смогут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы нанимают репетиторов для ребенка

6 сентября 2024 11:25
133
Самарцы нанимают репетиторов для ребенка

Аналитики Авито Услуг выяснили, по каким школьным предметам самарцы чаще всего нанимают репетиторов и сколько готовы платить на такие услуги

Согласно результатам исследования Авито Услуг, 19% школьников занимаются с репетиторами: 15% детей делают это регулярно, и 4% — время от времени. Еще 6% родителей планируют обратиться к специалистам в этом году, чтобы подтянуть детей по школьной программе или подготовить к поступлению в вуз. В опросе приняли участие 10 тыс. человек.

Аналитики Авито Услуг выяснили, по каким предметам самарцы чаще всего ищут специалистов, зачем нанимают репетиторов, сколько готовы тратить на их услуги и как выбирают исполнителей.

За последний год (август 2023 к августу 2024) спрос на занятия с репетитором онлайн увеличился. Больше всего спрос на онлайн-занятия увеличился по информатике (+117%), химии (+80%) и обществознанию (+77%).

Иностранные языки и русский язык — самые сложные предметы в школьной программе

Самые популярные предметы для внеклассных уроков — иностранные языки и русский язык. Их выбирают 65% и 31% респондентов. 28% Родителей нанимают репетиторов по математике. Еще 14% опрошенных считают, что детям нужна дополнительная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.

Значительная часть опрошенных (44%) ставят репетиторам задачу повысить успеваемость детей в школе, 42% респондентов хотят, чтобы ребенок получил более глубокие знания по школьным предметам. Респонденты нанимают специалистов, чтобы школьники чувствовали себя увереннее на уроках и проявляли больше интереса к учебе — об этом рассказали 13% и 8% соответственно. Еще 19% полагают, что для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ детям нужна дополнительная подготовка: работая в классе и занимаясь самостоятельно получить максимальный балл очень сложно.

Почти половина школьников (31%) занимается с репетиторами 3-4 часа в неделю, и еще 46% — 1-2 часа в неделю.

Большая часть родителей готовы тратить на услуги репетиторов до 5 тыс. рублей в месяц (35%), а от от 5 до 10 тыс. рублей в месяц (15%).

 

Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» на Авито Услугах:

 

«Согласно официальной шкале трудности предметов, самые сложные для учеников начальных классов — математика и русский язык. Что касается средней школы, труднее всего детям дается иностранный язык. Соответственно, родители чаще всего нанимают репетиторов по этим предметам. Индивидуальные занятия с репетитором помогают детям изучать материал в комфортном темпе и разбирать моменты, которые вызвали затруднения на уроке, лучше усвоить учебный материал, повысить успеваемость и уверенность в своих знаниях. Выбирая репетитора, стоит обращать внимание на опыт специалиста и отзывы заказчиков на платформе. Мнение других клиентов позволяет родителям составить первое впечатление о репетиторе, понять, подойдет ли ребенку его стиль преподавания, сможет ли исполнитель найти общий язык с учеником».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора
6 сентября 2024  12:07
Глава Самарского региона Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора
151
Центр общественного наблюдения за выборами начал работу в Самарской области
6 сентября 2024  11:58
Центр общественного наблюдения за выборами начал работу в Самарской области
113
В Самарской области пройдут ярмарки вакансий
6 сентября 2024  11:11
В Самарской области пройдут ярмарки вакансий
171
Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора Самарской области
6 сентября 2024  10:57
Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора Самарской области
195
Ежегодно в Самарской области речным транспортом перевозится около миллиона пассажиров.
5 сентября 2024  19:39
Областное правительство представило предложения по развитию речных пассажирских перевозок депутатам Госдумы РФ
488
Весь список