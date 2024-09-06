Самарцы нанимают репетиторов для ребенка

133

Аналитики Авито Услуг выяснили, по каким школьным предметам самарцы чаще всего нанимают репетиторов и сколько готовы платить на такие услуги

Согласно результатам исследования Авито Услуг, 19% школьников занимаются с репетиторами: 15% детей делают это регулярно, и 4% — время от времени. Еще 6% родителей планируют обратиться к специалистам в этом году, чтобы подтянуть детей по школьной программе или подготовить к поступлению в вуз. В опросе приняли участие 10 тыс. человек.

Аналитики Авито Услуг выяснили, по каким предметам самарцы чаще всего ищут специалистов, зачем нанимают репетиторов, сколько готовы тратить на их услуги и как выбирают исполнителей.

За последний год (август 2023 к августу 2024) спрос на занятия с репетитором онлайн увеличился. Больше всего спрос на онлайн-занятия увеличился по информатике (+117%), химии (+80%) и обществознанию (+77%).

Иностранные языки и русский язык — самые сложные предметы в школьной программе

Самые популярные предметы для внеклассных уроков — иностранные языки и русский язык. Их выбирают 65% и 31% респондентов. 28% Родителей нанимают репетиторов по математике. Еще 14% опрошенных считают, что детям нужна дополнительная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.

Значительная часть опрошенных (44%) ставят репетиторам задачу повысить успеваемость детей в школе, 42% респондентов хотят, чтобы ребенок получил более глубокие знания по школьным предметам. Респонденты нанимают специалистов, чтобы школьники чувствовали себя увереннее на уроках и проявляли больше интереса к учебе — об этом рассказали 13% и 8% соответственно. Еще 19% полагают, что для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ детям нужна дополнительная подготовка: работая в классе и занимаясь самостоятельно получить максимальный балл очень сложно.

Почти половина школьников (31%) занимается с репетиторами 3-4 часа в неделю, и еще 46% — 1-2 часа в неделю.

Большая часть родителей готовы тратить на услуги репетиторов до 5 тыс. рублей в месяц (35%), а от от 5 до 10 тыс. рублей в месяц (15%).

Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» на Авито Услугах:

«Согласно официальной шкале трудности предметов, самые сложные для учеников начальных классов — математика и русский язык. Что касается средней школы, труднее всего детям дается иностранный язык. Соответственно, родители чаще всего нанимают репетиторов по этим предметам. Индивидуальные занятия с репетитором помогают детям изучать материал в комфортном темпе и разбирать моменты, которые вызвали затруднения на уроке, лучше усвоить учебный материал, повысить успеваемость и уверенность в своих знаниях. Выбирая репетитора, стоит обращать внимание на опыт специалиста и отзывы заказчиков на платформе. Мнение других клиентов позволяет родителям составить первое впечатление о репетиторе, понять, подойдет ли ребенку его стиль преподавания, сможет ли исполнитель найти общий язык с учеником».