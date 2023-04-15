Самарскую область на Олимпиаде ПФО среди школьников представлять делегация из 15 человек

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С 20 по 22 апреля 2023 года в городе Пермь пройдет заключительный этап ежегодной интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников. Проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.



Олимпиада организована в целях создания условий для интеллектуального развития обучающихся округа, привлечения их к научно-инновационным формам деятельности, выявления будущих лидеров в науке, инженерии, цифровой экономики.



Молодежная повестка находится в постоянном фокусе работы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и работы Правительства региона. Принимая во внимание запрос школьников и молодежи на креативные общественные события, инициируются новые проекты, фестивали, конкурсы, творческие и спортивные мероприятия. Один из самых масштабных проектов не только для Приволжского федерального округа, но и для страны – форум «iВолга». В 2022 году по инициативе Главы Самарской области был проведен форум не только для студентов, но и для школьников.



За звание лучших интеллектуалов будут бороться около двухсот учащихся 8-11 классов из всех регионов Приволжья. Кроме традиционных направлений Олимпиады (робототехника, программирование, решение изобретательских задач и интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?») с этого года введен новый конкурс – управление беспилотными летательными аппаратами. В сборные команды вошли победители муниципальных и региональных отборочных соревнований. Оценивать результаты «мозгового штурма» школьников округа будет команда экспертов, в составе которой ученые ведущих вузов России, преподаватели центра олимпиадной подготовки, педагоги дополнительного образования.



Самарскую область на олимпиаде будет представлять делегация из 15 обучающихся. Все они являются победителями муниципальных и региональных отборочных туров олимпиады. С января по март свыше тысячи школьников более чем из 20 муниципальных районов и городов области соревновались за право представлять родной регион в финале олимпиады в Приволжском федеральном округе.



Учащиеся Самарского регионального центра для одаренных детей победили в конкурентной борьбе в региональном этапе Интеллектуальной олимпиады школьников по направлению «Программирование» и готовы показать свой уровень подготовки в окружном этапе. Представлять Самарскую область в направлении «Решение изобретательских задач» будет также ученик Самарского регионального центра для одаренных детей и ученица школы № 47 г.о. Самара. Блеснуть интеллектом в конкурсе «Что? Где? Когда?» сможет сборная команда общеобразовательных учреждений Самары: Технического лицея и Лицея авиационного профиля № 135. Пилотом в конкурсе беспилотных летательных аппаратов, который впервые проводится в рамках олимпиады в этом году, будет победитель регионального этапа Всероссийского фестиваля «Стриж», учащийся Самарского регионального центра для одаренных детей. Программировать беспилотники будет команда из школы села Старопохвистнево Похвистеневского района Самарской области.



Победители Интеллектуальной олимпиады по направлениям и в командном зачете будут названы 22 апреля. Они получат дипломы, ценные призы и фирменный кубок за победу команды.

Фото: департамент информационной политики СО