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Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики

13 сентября 2023 21:07
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В день рождения Константина Эдуардовича Циолковского вас ждет физический диктант - это интеллектуальная игра.

17 сентября, в это солнечное воскресенье, Самарский университет им. Королёва приглашает школьников 8-11 классов, а также студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики!

 В день рождения Константина Эдуардовича Циолковского вас ждет физический диктант - это интеллектуальная игра, в ходе которой участникам предстоит ответить на вопросы и узнать, насколько хорошо вы знакомы с основными понятиями и законами физики!

Также в этот день вас ждут инженерные игры с призами! И самое настоящее путешествие в волшебный мир лабораторий физики университета!

В этот же день можно будет послушать научно-популярные онлайн-лекции ведущих учёных страны. К примеру, ученый из МФТИ Эмиль Ахмедов расскажет о рождении и смерти черных дыр. А известный российский астрофизик Борис Штерн ответит на вопрос - реален ли межзвездный перелет в обозримое время.

У тебя есть супервозможность увидеть всё своими глазами в Самарском университете им. Королёва! Скорее регистрируйся на сайте, нажимай кнопку "принять участие" и изучай программу, сообщает пресс-служба Самарского университета.

 Для кого: школьники 8-11-х классов | студенты ССУЗов | родители | учителя
 Когда: 17 сентября с 11:00 до 17:00
 Где: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, корп. 22, ул. Академика Павлова, 1.

 

Фото:   пресс-служба Самарского университета

Теги: Мероприятия

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