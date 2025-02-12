Самарский университет им. Королёва приглашает всех желающих погрузиться в мир науки

В ходе квестов и мастер-классов жители Самары и гости города, взрослые и дети смогут увидеть окружающий мир глазами биолога или химика, математика или физика. В программе, составленной сотрудниками института естественных и математических наук Самарского университета им. Королёва, мастер-классы, зрелищные химические шоу и физические эксперименты, научный лекторий и работа интерактивных площадок. Также сотрудники института приглашают принять участие в следующих активностях:
Для кого это мероприятие?
День науки будет интересен всем, кто увлечен наукой, природой и технологиями. Независимо от возраста, каждый найдет для себя что-то новое и увлекательное. Вход свободный, целевая аудитория – 0+.
Подробнее о программе можно узнать в группе в социальной сети "Вконтакте".
Место и время проведения:
Четверг, 13 февраля, 9.00 - 17.00,
Место: Самарский университет, ул. Академика Павлова, 1, холл 22 корпуса.