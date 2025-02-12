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Самарский университет им. Королёва приглашает всех желающих погрузиться в мир науки

12 февраля 2025 13:31
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Самарский университет им. Королёва приглашает всех желающих погрузиться в мир науки

 В ходе квестов и мастер-классов жители Самары и гости города, взрослые и дети смогут увидеть окружающий мир глазами биолога или химика, математика или физика. В программе, составленной сотрудниками института естественных и математических наук Самарского университета им. Королёва, мастер-классы, зрелищные химические шоу и физические эксперименты, научный лекторий и работа интерактивных площадок. Также сотрудники института приглашают принять участие в следующих активностях:

  • Экскурсионные программы в "Умный дом бабочек".
  • Питомцы самарского зоопарка в гостях у Самарского университета им. Королёва.
  • Биологический квест "Мой внутренний мир", или Как устроен человеческий организм?
  • Составление вашего паспорта здоровья: мониторинг кардиореспираторной системы, измерение артериального давления, проверка рефлексов, оценка цветового восприятия по таблицам Рабкина, определение остроты зрения и многое другое.
  • Мастер-класс по выявлению опасных бактерий.
  • Интерактивные выставки "Гербарий по взрослому" и "Полезные свойства лишайников и мхов".

 

Для кого это мероприятие?

День науки будет интересен всем, кто увлечен наукой, природой и технологиями. Независимо от возраста, каждый найдет для себя что-то новое и увлекательное. Вход свободный, целевая аудитория – 0+.

Подробнее о программе можно узнать в группе в социальной сети "Вконтакте".

 

 Место и время проведения:

Четверг, 13 февраля, 9.00 - 17.00,

Место: Самарский университет, ул. Академика Павлова, 1, холл 22 корпуса.

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