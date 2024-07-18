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Самарский университет им. Королева – на первом месте в регионе по числу призеров в федеральном проекте "Студенческий стартап"

18 июля 2024 10:34
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Самарский университет им. Королева – на первом месте в регионе по числу призеров в федеральном проекте "Студенческий стартап"

Стали известны имена 2000 победителей пятой очереди конкурса "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Каждый из студентов-победителей из 73 регионов получит грант в размере 1 млн рублей на реализацию своего проекта.

В 2024 году конкурс вызвал рекордный интерес со стороны обучающихся: на него поступило более 7,7 тыс. заявок, 164 из которых – от иностранных студентов российских вузов. Прием заявок пятой очереди конкурса проходил с 28 февраля по 15 апреля по 7 тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

Отбор заявок проходил в несколько этапов, включая защиту идеи в онлайн-формате. В состав экспертного жюри вошли представители бизнес-сообщества, университетов и научных организаций, акселераторов и других операторов федерального проекта. Они оценивали технологичность, рыночные перспективы, конкурентоспособность и квалификацию проектов.

В Самарской области победителями федерального конкурса стали 39 студентов, 18 из них представляют Самарский университет им. Королева.

"Для нас это очень значимый результат, ведь одной из ключевых целей программы развития университета является его трансформация в цифрой предпринимательский университет, – отметил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева. – И мы пришли к этому результату не случайно. В университете созданы все условия для развития предпринимательских компетенций. Во-первых, многие студенты – участники конкурса – прошли обучение в рамках индивидуальных образовательных траекторий, благодаря которому смогли подготовить свой бизнес-проект. Во-вторых, большую консультационную и экспертную помощь ребятам оказали сотрудники Стартап-центра университета, директора институтов, заведующие кафедрами. Они помогли студентам оформить их идеи. Также отмечу, что многие победители конкурса в 2024 году защищали свою выпускную квалификационную работу в виде стартап-проекта: в нашем университете предусмотрена такая возможность. В результате по завершении обучения в дополнение к основному образованию они получили еще и дополнительный диплом с квалификацией "менеджер по управлению инвестиционными (стартап) проектами"".

"Участники конкурса "Студенческий стартап – 2024" – очень активные, яркие, талантливые ребята: они участвуют в различных выставках, таких как "Иннопром", образовательных интенсивах, таких как "Архипелаг". Их отличает вера в свой проект и вера в успех. Мы поддерживаем их во всех начинаниях, с удовольствием отвечаем на их вопросы и будем сопровождать их работу по мере выполнения гранта, который должен быть реализован в течение одного года. Все проекты победителей на 100% реализуемы", – подчеркнула Елена Богатова, директор Стартап-центра Самарского университета им. Королева.

В целом наибольшее число поддержанных по итогам конкурса "Студенческий стартап" бизнес-проектов по России ориентированы на цифровые технологии (692), креативные индустрии (375) и создание новых приборов (264). В области медицинских, химических и биотехнологий, а также ресурсосбережения планируются к реализации в совокупности 669 проектов.

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