Самарский университет и СамГМУ представили результаты работы Передовых инженерных школ

73

14 мая в Москве на заседании Совета по рассмотрению вопросов и координации деятельности Передовых инженерных школ (ПИШ) под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова были представлены результаты работы двух самарских университетов: Самарского университета им. Королёва и Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ).

Передовые инженерные школы – часть федерального проекта, направленного на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров и обеспечение технологического суверенитета России. Самарский университет им. Королёва представил результаты работы своей аэрокосмической школы, а СамГМУ – медицинской инженерной школы.

Флагманский проект Минобрнауки «Передовые инженерные школы» реализуется с 2022 года. Сейчас в рамках него созданы 50 таких школ, а к 2030 году, по поручению Президента России Владимира Путина, их количество должно быть увеличено до 100. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что «Передовые инженерные школы» являются инструментами, которые позволят обеспечить Самарской области новое качество развития, откроют дополнительные возможности для опережающего роста экономики. Глава региона отдельно подчеркивал, что ПИШ уже доказали свою эффективность, но еще имеют потенциал для улучшения своей работы.

«Самарская область, как промышленный и индустриальный регион, очень заинтересован в инженерных кадрах, которые идут работать на наши крупнейшие промышленные предприятия аэрокосмической отрасли, автомобильной промышленности, а также развивают современную высокотехнологическую медицину. А как квалифицированный заказчик, мы заинтересованы в разработках, которые осуществляются в передовых инженерных школах, — подчеркнул вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко, который лично присутствовал на защите итогов ПИШ. — Три наших университета-участника проекта ПИШ играют ведущую роль в научно-технологическом развитии Самарской области».

В 2022 году была создана Передовая инженерная аэрокосмическая школа (ПИАШ) при Самарском университете им. Королёва. Её целью стала разработка современной аэрокосмической техники и перспективных цифровых технологий её производства. На данный момент в ПИАШ обучаются 311 студентов по семи программам магистратуры и четырём программам бакалавриата. Кроме того, 250 действующих инженеров прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования.

К 2030 году планируется выпустить полторы тысячи инженеров новой формации. Первый выпуск ПИАШ из 58 специалистов состоялся в 2024 году: 28 человек окончили бакалавриат, 30 — магистратуру. Десять выпускников магистратуры решили продолжить карьеру в науке и поступили в аспирантуру Самарского университета им. Королёва.

Одним из достижений ПИАШ является формирование нового направления, связанного с роботизацией технологических процессов серийного производства изделий аэрокосмической техники. Это направление было создано с нуля и сейчас уверенно развивается, давая не только научно-практические результаты, но и возможность интегрировать реальные проекты в образовательные программы.

Иван Ткаченко, заместитель ректора, директор Передовой инженерной аэрокосмической школы Самарского университета им. Королёва отметил: «В 2024 году мы завершили формирование нового направления, которое связано с роботизацией технологических процессов серийного производства изделий аэрокосмической техники. Это направление в Самарском университете им. Королёва было создано с нуля и сейчас уверенно развивается, давая не только научно-практические результаты, но и возможность интегрировать реальные проекты в образовательные программы для подготовки инженерной элиты».

Проекты ПИАШ полностью отвечают целям и задачам ключевых национальных проектов России, таких как «Средства производства и автоматизации», «Беспилотные авиационные системы» и «Космос». Это вклад ПИАШ в научно-технологическое развитие и суверенитет страны.

Передовая медицинская инженерная школа СамГМУ создана для реализации инновационной модели инженерного образования в сфере здравоохранения и нацелена на разработку экспортно-ориентированных продуктов на основе синтеза инженерных и медицинских компетенций.

Ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов сообщил о значительных достижениях Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ.



В 2024 году в магистратуру школы было принято 65 человек. Среди новых программ – уникальная магистратура «Разработка тест-систем для диагностики in-vitro» по направлению «Биотехнология». Также был расширен перечень коммерчески успешных программ дополнительного профессионального образования. Продолжается подготовка кадров по целевому набору Министерства здравоохранения Самарской области. Специалисты занимаются цифровизацией в лечебных учреждениях и развивают систему здравоохранения в регионе.

В 2024 году были открыты и оснащены четыре новых образовательных пространства: «Умная» фабрика «Технопарк ПИШ»; учебно-исследовательская лаборатория нейрофизиологии; научно-технологическая лаборатория разработки тест-систем для диагностики in-vitro; интерактивный комплекс опережающей подготовки инженерных кадров «Виртуальная физиологическая лаборатория». Новые пространства доступны для магистрантов ПИШ и других обучающихся университета.

«Для обеспечения деятельности ПИШ мы приняли решение об открытии и оснащении собственного технопарка ПИШ, – отметил Александр Колсанов. – Технопарк способен разрабатывать медицинские изделия, выполняя весь цикл работ – от идеи до прототипа. Он оснащен современным оборудованием, организованы рабочие места для обучающихся по программам магистратуры и ДПО ПИШ, запущено производство первых образцов медицинских изделий».

С 2025 года мероприятия проекта будут продолжены в рамках федерального проекта «Университеты для поколения лидеров» национального проекта «Молодёжь и дети».

Фото: Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр социологических исследований» и пресс-служба СамГМУ.