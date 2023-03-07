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Самарский политех развивает международное сотрудничество с вузами Казахстана

7 марта 2023 11:49
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Самарский политех развивает международное сотрудничество с вузами Казахстана

В рамках заключенного соглашения между Самарским политехом и Западно-Казахстанским инновационно-технологическим университетом представители вузов выполняют совместную работу: «Создание единой сырьевой базы Западного Казахстана из природного и техногенного сырья».
 
 Научная группа в составе заведующей кафедрой «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» Самарского политеха, д.т.н. Натальи Чумаченко, декана строительно-технологического факультета, к.т.н. Татьяны Гордеевой и доцента кафедры Владимира Тюрникова занимаются оценкой природной сырьевой базы Западного Казахстана; разработкой классификации минерального природного и техногенного сырья, обеспечивающей формирование единой сырьевой базы стройиндустрии; участвуют в анализе проведенных исследований физико-механических свойств керамического кирпича.
 
 У политеховцев большой опыт работы в этом направлении. На счету сотрудников кафедры более 150 авторских свидетельств и патентов. Эта тематика в последнее время вызывает интерес у научного сообщества из Казахстана.

- Сейчас мы активно взаимодействуем с несколькими казахскими вузами: Западно-Казахстанским инновационно-технологическим университетом, Кызылординским государственным университетом имени Коркыт Ата, Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом им. Жангир хана. Проводим совместные научные мероприятия и исследования. В рамках сотрудничества Самарский политех готов обсуждать возможность повышения квалификации преподавателей и профессиональной сертификации обучающихся вузов-партнеров. Ежегодно у нас проходят стажировку докторанты из Кызылординского государственного университета, - комментирует Наталья Чумаченко.


 К слову, недавно Наталья Чумаченко совместно со старшим преподавателем Романом Демидовым и сотрудником Кызылординского университета Коркыт Ата Сактагановой Наргуль Амановной начали исследование в области модификации мелкозернистого бетона органоминеральными добавками с применением зол ТЭЦ и нефтяных отходов. В настоящий момент ученые проводят анализ научных работ и патентов по этой теме.

 

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