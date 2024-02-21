Самарский политех принял решение о повторном проведении заключительного тура олимпиады САММАТ

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После инцидента с несанкционированной утечкой заданий Межрегиональной олимпиады школьников «САММАТ», произошедшей накануне проведения заключительного тура олимпиады, с целью предотвратить распространение любых инсинуаций по этому поводу в СМИ и социальных сетях оргкомитет принял решение аннулировать результаты работ, которые были выполнены на российских площадках «САММАТа» 18.02.2024, и провести заключительный тур повторно 10 марта 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте олимпиады ( https://sammat.samgtu.ru/ ).

Ольга Юсупова, доктор педагогических наук, проректор Самарского политеха по учебной работе, председатель оргкомитета олимпиады:

– Конкретных виновников произошедшего мы назвать не можем, но в результате проведённой проверки точно установлены региональные площадки, с которых произошла утечка олимпиадных заданий. Причём в открытом доступе заранее оказались не только задачи для 6 – 9 классов, как мы полагали изначально, но и для одиннадцатиклассников. Некоторые из них действительно оказались актуальными заданиями заключительного тура олимпиады 2024 года. Поэтому сейчас невозможно провести объективную оценку выполненных работ и признать легитимность результатов «САММАТа». Во избежание повторения случившегося решено внести изменения в порядок проведения заключительного тура. Варианты новых заданий будут доставляться на региональные площадки в зашифрованном виде за 30 минут до начала состязаний. Кроме того, со следующего года мы будем проводить олимпиаду по новым правилам. Изменения в положение и регламент будут внесены уже в ближайшее время.

Напомним, Межрегиональная олимпиада школьников по математике «САММАТ» существует с 1993 года. Она проводится под патронатом Самарского государственного технического университета и входит в перечень олимпиад школьников и их уровней, утверждённый приказом Министерства науки и высшего образования РФ. Олимпиада относится к III уровню. Это означает, что победителям состязания при поступлении в вуз автоматически засчитываются 100 баллов за ЕГЭ по математике при условии, что абитуриент набрал не менее 75 баллов во время фактической сдачи единого государственного экзамена по этому предмету.