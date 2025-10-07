Самарский педагог представила регион на Всероссийском конкурсе «Мастер года»

143

В Курске завершился финал Всероссийского конкурса «Мастер года», где Самарскую область представляла Наталья Петрунина, преподаватель Самарского социально-педагогического колледжа. В конкурсных испытаниях принимали участие 89 преподавателей и мастеров со всей страны.

В рейтинге среди коллег в укрупнённой группе педагогических специальностей Наталья Петрунина заняла первое место, также финалистка получила признание от ведущего образовательного издательства «Просвещение» и Российского общества «Знание». Последняя награда даёт право представить наш регион в финале конкурса «Знание. Лектор» без предварительного отбора в ноябре этого года. Наталья Петрунина – не только преподаватель, но и методист, лектор, умеющий вдохновлять и делиться знаниями далеко за пределами аудитории.

«Современный педагог должен быть готов не только к уроку в кабинете, но и к публичному диалогу на всероссийской площадке. Я увидела, как важно готовить студентов не только к профессии, но и к жизни, учить их «собираться», когда страшно, и не терять равновесия. Испытываю гордость за то, что мне выпала честь представлять Самарскую область на конкурсе «Мастер года», что удалось показать: самарские педагоги одни из лучших в России», — отметила Наталья Петрунина.

Всероссийский конкурс педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» проводится с 2021 года. Он направлен на популяризацию передовых идей в сфере образования, распространение эффективных педагогических практик и повышение престижа профессий системы СПО. Конкурс реализуется при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».

Фото: министерство образования Самарской области