Я нашел ошибку
Главные новости:
Анонс культурных событий 24 - 30 апреля.
Минкульт СО: какие культурные мероприятия ожидают жителей губернии на этой неделе
Лидером среди регионов по доходности вложений в недвижимость стал Краснодарский край
 Стать участником Диктанта и проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны можно зарегистрировавшись лично на площадке в день проведения.
27 апреля самарский Исторический парк традиционно станет одной из площадок проведения «Диктанта Победы»
Возбуждено уголовное дело.
В Москве задержали 24-летнюю женшину, подозреваемую в убийстве младенца в туалете электропоезда на МЦК
«Мы не продаем ни одного складского объекта. Как и заявляли ранее в марте, мы не планируем каких-либо изменений в деятельности компании.»
В Leroy Merlin опровергают информацию о продаже своих складов в России
Состязания состоятся с 3 по 6 мая в бассейне СамГТУ. Вход свободный.
В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги»
Наталья Катина на стратегической сессии по реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» рассказала об этапах создания международного межвузовского кампуса в регионе.
Самарский межвузовский кампус сконцентрирует взаимодействие вузов и индустриальных партнеров
В проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки», инициированном членами Общественной палаты РФ, приняли участие жители 70 регионов России.
Жителей губернии приглашают принять участие в итоговом мероприятии проекта, посвящённого предпринимателям-землякам
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.49
-0.13
EUR 89.35
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Форматы проведения акции «Бессмертный полк - 2023» в Самарской области обсудят на пресс-конференции
В Самаре пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!»
В универсальном комплексе «МТЛ Арена» отметили 100-летний юбилей «Динамо»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский межвузовский кампус сконцентрирует взаимодействие вузов и индустриальных партнеров

24 апреля 2023 18:25
143
Наталья Катина на стратегической сессии по реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» рассказала об этапах создания международного межвузовского кампуса в регионе.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина в Москве на стратегической сессии по реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» рассказала об этапах создания международного межвузовского кампуса в Самарской области. Более 150 участников в течение трех дней обсуждали и дорабатывали концепции кампусов в 7 регионах: Нижегородской, Свердловской, Челябинской, Самарской областях, Республике Башкортостан, Хабаровском крае и ФТ Сириус.

Проект строительства самарского кампуса около стадиона «Солидарность Самара Арена» разрабатывался по решению губернатора Дмитрия Азарова. Предварительный проект строительства глава региона успешно защитил на федеральном уровне. Заявка региона получила самую высокую оценку межведомственной комиссии, а сам проект – поддержку Президента России Владимира Путина.

Стратсессия состоялась по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Он напомнил, что Глава государства поручил к 2030 году создать сеть из 25 современных кампусов, 17 из них уже находятся на разной стадии реализации. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Наука и университеты».

По словам главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, стратегические сессии проводятся для того, чтобы команды регионов, в которых запланировано или уже ведется строительство кампусов, смогли поделиться друг с другом наработанным опытом, обсудить, как создание современной университетской инфраструктуры повлияет на социально-экономическое развитие того или иного субъекта РФ. «Мы рассматриваем кампусы как нечто большее, чем просто очень сложный управленческий проект по строительству зданий и сооружений разной целевой направленности. В первую очередь, это серьезный проект, который позволяет переосмыслить роль университетов, научных организаций, в современной ситуации переосмыслить, в развитии страны и в развитии региона», - подчеркнул министр.

В команду Самарской области вошли представители Правительства Самарской области, руководители вузов-бенефициаров проекта по созданию кампуса в регионе, представители потенциального инвестора.

ИТ-кампус Самарской области – это кампус третьего поколения. «С учетом специализации создаваемого кампуса нами сформирован перечень индустриальных партнёров и с учетом развивающихся производственных кластеров нашего региона сформированы направления специализации кампуса. В нем будет организован образовательный процесс и проведение исследований, которые востребованы в рамках масштабных процессов цифровизации – космической промышленности, двигателестроения, медицины и других отраслей, представленных на территории Самарской области», - рассказала участникам стратсессии Наталья Катина.

В рамках сессии участникам команды удалось верифицировать специализации кампусов, тематические программы, продуктовые линейки с помощью руководителей и сотрудников Минобрнауки России, а также экспертов ВЭБ РФ и МФТИ.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Состязания состоятся с 3 по 6 мая в бассейне СамГТУ. Вход свободный.
24 апреля 2023, 18:50
В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги»
Состязания состоятся с 3 по 6 мая в бассейне СамГТУ. Вход свободный. Спорт
120
В Самарской области уже ведется работа по созданию кластера беспилотных авиационных систем, включающего в себя полный цикл создания беспилотных летательных аппаратов.
24 апреля 2023, 17:36
Виктор Кудряшов принял участие в заседании Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем
В Самарской области уже ведется работа по созданию кластера беспилотных авиационных систем, включающего в себя полный цикл создания беспилотных летательных... Политика
143
В Самаре 27% опрошенных рассказали, что занимаются в свободное время спортом.
24 апреля 2023, 17:29
Жители Самары стали больше внимания уделять своему здоровью
В Самаре 27% опрошенных рассказали, что занимаются в свободное время спортом. Финансы и Банки
165
В центре внимания
Стартовал Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», участником которого может стать каждый
24 апреля 2023  12:43
Стартовал Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», участником которого может стать каждый
269
Художник по свету Самарского театра оперы и балета Эмиль Авраменко получил «Золотую маску»
24 апреля 2023  12:27
Художник по свету Самарского театра оперы и балета Эмиль Авраменко получил «Золотую маску»
222
Губернатор призвал глав городов и районов держать руку на пульсе в вопросе новых законодательных инициатив, касающихся местного самоуправления.
21 апреля 2023  22:42
Дмитрий Азаров обсудил с главами муниципалитетов Самарской области приоритетные задачи развития региона
994
В регионе планируется расширять инновационное производство медицинских изделий и технологий в сфере телемедицины.
21 апреля 2023  18:17
Виктор Кудряшов ознакомился с работой Института инновационного развития и Центра серийного производства СамГМУ
917
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
21 апреля 2023  13:52
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
771
Весь список