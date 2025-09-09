Самарский государственный технический университет вошел в тройку самых «зеленых» вузов России 2024 года

153

Программа «Зеленые» вузы России» подвела итоги ежегодного рейтинга, который выявляет университеты с лучшими практиками в области экологии, за 2024 год. Самарский государственный технический университет занял второе место. Победителем рейтинга стал Уфимский университет науки и технологий, на третьем месте — Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта.

«Зеленые» вузы — это образовательные организации, которые внедряют принципы устойчивого развития и «зеленой» экономики в свою работу. Они развивают энергоэффективность и ресурсосбережение, внедряют ответственное обращение с отходами и закупками, включают экологическую тематику в образовательные программы и ведут просветительскую деятельность со студентами и сотрудниками.

«Рейтинг «зеленых» вузов помогает отметить университеты, которые уже внедряют устойчивые практики и развивают экологическую культуру среди студентов. Для участников это не только признание их усилий, но и возможность показать пример другим образовательным организациям. Мы видим, что именно вузовская среда становится важной точкой роста экологических инициатив в стране», — прокомментировал координатор проекта «Зеленые» вузы России» Виктор Тарабрин.

Участие в рейтинге «зеленых» вузов» открывает для университетов широкие возможности: укрепляет имидж экологически ответственного учреждения, способствует экономии ресурсов и увеличению энергоэффективности, повышает привлекательность для студентов и партнеров, а также помогает получать дополнительные инвестиции на развитие.