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Самарских учителей приглашают к участию во II Всероссийском форуме классных руководителей

13 апреля 2022 15:13
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Цель форума — развитие профессионального сообщества классных руководителей страны, ориентированного на воспитание подрастающего поколения на традиционных ценностях.

Классные руководители с опытом работы в школе и кураторы групп среднего специального образования могут подать заявку на II Всероссийский форум классных руководителей до 25 апреля. Участие в Форуме – это возможность повысить социальный и профессиональный статус классного руководителя. Это уникальная площадка для профессионального общения и обсуждения актуальных вопросов.

«Форум дал мне знакомство с такими же классными руководителями, как и я. С коллегами со всех уголков нашей необъятной родины, - рассказывает участница I Всероссийского форума классных руководителей, учитель английского языка школы № 146 Марина Федорова. - Классный руководитель – это профессия, работа, состояние души. А главное для нас – это наши дети. И я надеюсь, что количество участников II Всероссийского форума классных руководителей увеличится как минимум вдвое».

Цель форума — развитие профессионального сообщества классных руководителей страны, ориентированного на воспитание подрастающего поколения на традиционных ценностях.

«Успехи и достижения наших детей - результат вашего колоссального труда и самоотдачи, - обращается к классным руководителям Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - У классных руководителей особая миссия: на личном примере вы показываете детям, что значит быть честными и хорошими людьми, любить свою страну. Каждый из вас вносит бесценный вклад в воспитание молодежи, а они - будущее нашей страны. Уверен, что участие во Всероссийском Форуме классных руководителей поможет раскрыть потенциал как ваш личный, так и тысячи других педагогов из всех уголков нашей необъятной Родины».

Отбор участников во II ВФКР будет состоять из трёх этапов: онлайн-тестирование по основам педагогики, онлайн-решение задач по тематике классного руководства и предоставление видеовизитки с указанием мотивации своего участия в форуме. Специально для этого организаторы форума разработали специальное приложение https://vk.com/app8088836. Через него можно заполнить анкету участника и следить за новостями о старте этапов отбора. Для регистрации в приложении необходима регистрация ВКонтакте. О старте первого отборочного этапа участники получат дополнительные уведомления.

Участников форума ждут насыщенные образовательные, дискуссионные и культурные программы. Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

II Всероссийский форум классных руководителей запланирован на октябрь 2022 года в Москве. Проезд, проживание и питание очных участников оплачивает принимающая сторона.

 

Фото:    pixabay

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