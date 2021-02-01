Самарские ученые разработали комплекс для восстановления слуха

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В Самарском государственном медицинском университете разработали аппаратно-программный комплекс для диагностики и реабилитации пространственного и речевого слуха с использованием сценариев виртуальной реальности. С помощью этой разработки можно проводить диагностику тугоухости и других повреждений слуха, тренировать слух, а также настраивать слуховые аппараты индивидуально для каждого пациента. Комплекс может помочь, в том числе в период восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции.

2021 год Президентом России Владимиром Путиным объявлен в стране Годом науки и технологий. Поддержка и развитие науки в Самарской области, в том числе часть стратегии лидерства Губернатора Дмитрия Азарова. По его инициативе в области создан научно-образовательный центр, который объединил несколько регионов страны. В прошлом году НОЦ получил статус мирового уровня. «Это мост в будущее нашего региона», – подчеркнул ранее Дмитрий Азаров и добавил, что создание такого мощного научного центра предопределит опережающее технологическое развитие, укрепление научных и образовательных школ, повышение статуса университетов, повышение качества образования и привлекательности нашего и других регионов. Один из участников НОЦ – Самарский медуниверситет.

ВУЗ постоянно работает над усовершенствованием технологий в медицине. Как рассказал руководитель R&D центра Института инновационного развития Сергей Ровнов, созданный при поддержке программы лидирующего исследовательского центра (ЛИЦ) СамГМУ аппаратно-программный комплекс для диагностики и реабилитации слуха состоит из персонального компьютера или ноутбука, звуковой системы (адаптер и восемь аудио-мониторов) и очков виртуальной реальности.

«Наша разработка состоит из восьмиканальной системы воспроизведения звуков и системы виртуальной реальности, аналогов и подобных разработок нет, - говорит Сергей Ровнов. - Восьмиканальная звуковая система — это система, позволяющая выдавать звуковые стимулы, по сути, из любой точки пространства, окружающего пользователя. Благодаря этому человек, находящийся в центре звуковой системы, может точно определить, откуда исходит звук в виртуальном пространстве, в котором он в этот момент находится. Например, он видит перед собой цифры и слышит голос, который произносит «пять». Ему нужно найти в виртуальном пространстве цифру пять. После этого система просчитывает множество параметров, в том числе, как быстро пациент среагировал, куда посмотрел, как долго он смотрел, задумался ли он и так далее. Это позволяет диагностировать слуховые нарушения, а в дальнейшем реабилитировать пациента».

Уже сейчас реализовано четыре уникальных сцены VR, которые максимально удобно и быстро могут помочь погрузиться пользователю в виртуальную среду.

Заведующая клиникой и кафедрой оториноларингологии имени академика И.Б.Солдатова СамГМУ Татьяна Владимирова отметила, что в настоящее время в Самарской области и в России в целом мало исследуются нарушения именно пространственного и речевого слуха.

«У человека традиционно исследуют восприятие определенных частот, которые подаются через наушники в правое и левое ухо, и определяют, слышит он этот звук или нет, - говорит Татьяна Владимирова. – Но есть такое понятие, как речевой слух, который очень важен, потому что, если он страдает, это способствует прогрессированию нарушений слуховой функции и развитию когнитивных дефицитов, особенно у пожилых людей».

Как пояснила Татьяна Владимирова, нарушение пространственного слуха и ориентации в пространстве часто бывает связано с тем, что слух нарушается не симметрично, и одним ухом человек слышит хуже, чем другим. Из-за этого происходит дезориентация в пространстве. Разработанный комплекс позволяет диагностировать нарушения пространственного и речевого слуха, а также обычные нарушения слуха и грамотно реабилитировать слух пациента.

«Мы спрашиваем, какой образ жизни ведет пациент, где часто бывает, и, исходя из этого, выбираем сценарий виртуальной реальности, в которую он погружается, - говорит Татьяна Владимирова. – Это может быть, например, ресторан или улица. Когда мы находим нарушения, мы начинаем проводить с пациентом тренировки, постепенно вводя усложнения – меняем интенсивность звука, соотношение шума и звука, который он должен услышать. По итогу тренировок он должен научиться выделять нужный звук даже в шуме. Мы можем вводить в тренировки звуки, которые ему важны, например, голос родственника».

Также с помощью этого комплекса можно не только подобрать для пациента нужный слуховой аппарат по степени тугоухости, но еще и с позиции ориентации в пространстве и с имитацией с помощью VR тех условий, с которыми человек сталкивается в реальном мире.

Сейчас аппаратно-программный комплекс проходит клинические исследования с участием взрослых людей с различными нарушениями слуха. Разработчики анализируют скорость реакции, динамику уменьшения ошибок ориентации в пространстве и ошибок выделения речи. После апробации аппарат можно будет использовать в сурдологических центрах. Кроме того, разработчики планируют вывести комплекс на мировой рынок, передает пресс-служба облправительства.