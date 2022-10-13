Самарские ученые рассчитают и смоделируют международный эксперимент на первом российском адронном коллайдере

Я нашел ошибку
Главные новости:
Баскетболисты «Самары» одержали первую победу в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты «Самары» одержали первую победу в Единой лиге ВТБ
Боррель заявил, что много стран воздержались голосовать по антироссийской резолюции в ООН
Правительстве региона обсудили предварительные итоги деятельности ОЭЗ «Тольятти» и технопарка «Жигулевская долина»
В Правительстве региона обсудили предварительные итоги деятельности ОЭЗ «Тольятти» и технопарка «Жигулевская долина»
Роскосмос создаст собственную орбитальную космическую станцию
Роскосмос создаст собственную орбитальную космическую станцию
Самарская организация "Союз Ветеранов Десантников и подразделений спецназначения" проведет занятия с мобилизованными
Самарская организация "Союз Ветеранов Десантников и подразделений спецназначения" проведет занятия с мобилизованными
Правительство России выделит компенсации закрытым аэропортам юга и центра страны
Правительство России выделит компенсации закрытым аэропортам юга и центра страны
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
В Самаре хотят повысить среднюю зарплату до 60 тысяч рублей
В Самаре хотят повысить среднюю зарплату до 60 тысяч рублей
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.76
0.08
EUR 62.59
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские ученые рассчитают и смоделируют международный эксперимент на первом российском адронном коллайдере

13 октября 2022 11:53
130
Самарские ученые рассчитают и смоделируют международный эксперимент на первом российском адронном коллайдере

Будут задействованы мощности университетского суперкомпьютера.

Ученые Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королёва рассчитают и смоделируют международный эксперимент на первом российском адронном коллайдере NICA, создаваемом на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковном наукограде Дубна. Согласно подписанным документам, университет вошел в состав международной коллаборации по проведению эксперимента по столкновению поляризованных протонов и дейтронов на установке SPD (Spin Physics Detector), одной из трех основных научных установок отечественного коллайдера. В составе коллаборации, наряду с ведущими научными учреждениями страны, шесть российских университетов, в том числе Самарский университет им. Королёва, а также исследовательские лаборатории и университеты из Беларуси, Китая, Египта, Сербии, Чили, Армении и ЮАР.

"Самарский университет им. Королёва заключил с Объединенным институтом ядерных исследований меморандум о вхождении в международную коллаборацию SPD NICA, это означает участие нашего университета в большом эксперименте на одной из трех ключевых научных установок коллайдера - SPD, она предназначена для изучения спиновых характеристик частиц. Эксперимент будет решать задачи по изучению структуры протонов и природы их собственного момента импульса - спина. В коллайдере будут сталкиваться пучки поляризованных протонов и дейтронов, а наши ученые будут проводить расчеты различных характеристик жестких процессов рождения частиц и моделировать варианты развития этого эксперимента, при этом будут задействованы мощности университетского суперкомпьютера "Сергей Королёв". Подготовка к эксперименту уже началась", - рассказал заведующий кафедрой общей и теоретической физики Самарского университета им. Королёва Владимир Салеев.

Как подчеркнул ученый, эксперименты, планируемые к проведению на российском коллайдере, уникальны - например, на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе их не провести, там используются совершенно другие, гораздо более высокие энергии частиц и решаются иные научные задачи. NICA позволит проводить эксперименты, которые невозможны ни в ЦЕРНе, ни на других существующих ускорителях в Германии или США, российский адронный коллайдер тем самым закроет существующий сейчас пробел в экспериментальной физике высоких энергий с поляризованными пучками.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
13 октября 2022  13:05
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
103
Дмитрий Азаров получил благодарность от командования, военного совета и личного состава 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.
12 октября 2022  18:32
Командующий 2-й Гвардейской армии Андрей Колотовкин: «Губернатор Дмитрий Азаров оказывает поддержку армии с первого дня СВО»
1852
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
12 октября 2022  12:41
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
719
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
11 октября 2022  13:48
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
588
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
11 октября 2022  11:48
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
575
Весь список