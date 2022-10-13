Самарские ученые рассчитают и смоделируют международный эксперимент на первом российском адронном коллайдере

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Будут задействованы мощности университетского суперкомпьютера.

Ученые Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королёва рассчитают и смоделируют международный эксперимент на первом российском адронном коллайдере NICA, создаваемом на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковном наукограде Дубна. Согласно подписанным документам, университет вошел в состав международной коллаборации по проведению эксперимента по столкновению поляризованных протонов и дейтронов на установке SPD (Spin Physics Detector), одной из трех основных научных установок отечественного коллайдера. В составе коллаборации, наряду с ведущими научными учреждениями страны, шесть российских университетов, в том числе Самарский университет им. Королёва, а также исследовательские лаборатории и университеты из Беларуси, Китая, Египта, Сербии, Чили, Армении и ЮАР.

"Самарский университет им. Королёва заключил с Объединенным институтом ядерных исследований меморандум о вхождении в международную коллаборацию SPD NICA, это означает участие нашего университета в большом эксперименте на одной из трех ключевых научных установок коллайдера - SPD, она предназначена для изучения спиновых характеристик частиц. Эксперимент будет решать задачи по изучению структуры протонов и природы их собственного момента импульса - спина. В коллайдере будут сталкиваться пучки поляризованных протонов и дейтронов, а наши ученые будут проводить расчеты различных характеристик жестких процессов рождения частиц и моделировать варианты развития этого эксперимента, при этом будут задействованы мощности университетского суперкомпьютера "Сергей Королёв". Подготовка к эксперименту уже началась", - рассказал заведующий кафедрой общей и теоретической физики Самарского университета им. Королёва Владимир Салеев.

Как подчеркнул ученый, эксперименты, планируемые к проведению на российском коллайдере, уникальны - например, на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе их не провести, там используются совершенно другие, гораздо более высокие энергии частиц и решаются иные научные задачи. NICA позволит проводить эксперименты, которые невозможны ни в ЦЕРНе, ни на других существующих ускорителях в Германии или США, российский адронный коллайдер тем самым закроет существующий сейчас пробел в экспериментальной физике высоких энергий с поляризованными пучками.