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Самарские ученые отправят в космос "детей" и "внуков" растений-космонавтов

28 апреля 2022 11:29
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Самарские ученые отправят в космос "детей" и "внуков" растений-космонавтов

Эксперимент может помочь в развитии идеи создания космического ковчега семян.

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва отправят на орбиту в рамках эксперимента партию семян редких растений. Эти семена были получены от растений, выращенных в Ботаническом саду вуза из семян, ранее побывавших в космосе на борту космического аппарата "Бион-М". Цель эксперимента - оценить повторяющееся в поколениях возможное влияние факторов космического полета на развитие растений. Прежде подобный эксперимент в космосе не проводился.

"Специалисты Ботанического сада Самарского университета в рамках эксперимента отправят в космос на борту аппарата "Бион-М2" семена более 30 видов редких растений, занесенных в Красную книгу Самарской области. В числе этих семян - "потомки" растений, выращенных из семян, которые в 2013 году побывали в космосе на борту первого "Биона-М".
По итогам нового полета ученые оценят, как пребывание на орбите повлияет на всхожесть этих семян и послеполетное развитие всходов, и попробуют проанализировать эффект повторяющегося воздействия космических факторов на поколения растений", - рассказала заведующая кафедрой экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета им. Королёва Людмила Кавеленова.

За многолетнюю историю освоения космоса семена различных растений не раз оказывались на орбите. Как известно, идею выращивать растения в космосе выдвинул еще основоположник современной космонавтики Константин Циолковский, а в 1960 году вместе с Белкой и Стрелкой на борту корабля "Спутник-5" отправились в космос не только сорок безымянных мышей, но и семена лука, гороха, пшеницы и кукурузы. В настоящее время космическими огородами и грядками на орбите уже никого не удивить - в космосе давно и успешно выращивают салатную капусту и горох, пшеницу и редис и другие съедобные растения.

Уникальность эксперимента ученых Самарского университета в том, что объектом их исследования выбраны семена не сельскохозяйственных культур, а растений природной флоры, тем более редких видов, к тому же выращенных из семян, уже побывавших в космосе. Эксперимент также должен помочь в ответе на вопрос, можно ли создать в космосе резервное хранилище семян земных растений - орбитальный банк семян на случай какого-нибудь земного катаклизма. В настоящее время банки семян получают все большее распространение в разных странах мира, однако идея орбитального хранилища также имеет право на существование и заслуживает проверки.

"Наш эксперимент уникален сам по себе, и уникальность эта заключается в выбранных объектах исследования – семенах редких растений природной флоры. Все ранее проводившиеся в мире эксперименты с растительным материалом были направлены на изучение сельскохозяйственных видов с точки зрения возможности выращивания растительной пищи на орбите Земли или в будущих межпланетных полетах.
Изначальная цель нашего эксперимента состояла совершенно в ином. Мы задались вопросами: "Что произойдет с семенами растений природной флоры в ближнем космосе? Как это повлияет на растения и их потомков? Возможно ли, в принципе, создание орбитального космического банка семян как долговременного хранилища?"
Дело в том, что редкие растения физиологически более чувствительны к изменениям, нежели устойчивые виды растений-космополитов, распространенных, как правило, повсеместно почти на всех континентах. Поэтому редкие растения природной флоры могут гораздо ярче показать, насколько сильно могут влиять факторы космического полета на растения", - подчеркнула сотрудник отдела флоры Ботанического сада Елена Павлова.

По словам Елены Павловой, на орбиту отправятся как "дети" растений-космонавтов, то есть семена, полученные от растений, выросших из семян, которые побывали в космосе, так и "внуки" - то есть, семена растений во втором поколении.

"В эксперименте будут задействованы, например, семена гвоздики Андржеевского, льна многолетнего, прострела раскрытого, касатика карликового - все это многолетние травянистые растения, которые встречаются в Самарской области.
Лен, прострел и касатик включены в Красную книгу нашего региона. У гвоздики Андржеевского и льна многолетнего мы будем использовать семена потомков растений во втором поколении, то есть, можно сказать, будущих "внуков", а у прострела раскрытого и касатика карликового - "детей". Кроме того, в эксперименте будут представлены и семена растений, которые ранее нами не изучались в космическом аспекте", - уточнила Елена Павлова.

Полевые опыты, проведенные с семенами после полета первого "Биона-М" в 2013 году, показали, что на ряд видов растений космос оказал несомненно стимулирующее влияние - грунтовая всхожесть семян у этих растений составила 70-80% по сравнению с 30-50% всхожести для семян, не летавших в космос. Кроме того, в группах растений-космонавтов отмечались необычно крупные экземпляры, заметно опережавшие по развитию растения из контрольной группы.

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