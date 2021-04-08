Самарская область - в ТОП 5 по количеству прохождений «Урока цифры» о беспилотном транспорте

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«Урок цифры» - всероссийский проект, призванный поддержать программу «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». В марте «Урок цифры» был посвящен беспилотному транспорту. Самыми активными регионами по количеству прохождений урока стали Москва и Подмосковье, Белгородская, Самарская, Омская, Челябинская и Пензенская области, а также Пермский, Краснодарский и Ставропольский края. Всего к интерактивному уроку Яндекса с 10 марта присоединились около 2 миллионов учеников, преподавателей и родителей.

Эксперты подготовили урок для школьников 1-11 классов, на котором они рассказали, что происходит «под капотом» беспилотного автомобиля. Занятие состояло из видеороликов с объяснениями и тренажеров для закрепления знаний. На примере реальных данных ученики разбирались, как машина определяет свое местоположение, предсказывает поведение других участников движения и строит оптимальный маршрут. Материалы адаптированы для школьников разного возраста – задания отличаются уровнями сложности и детализации. Старшеклассники также познакомились с основными профессиями, задействованными в разработке автономного транспорта. Доли участников распределились следующим образом: версию для начальной школы выбрали 39%, для средней – 32%, для старших классов – 29%. Учителя могли воспользоваться методическими рекомендациями, чтобы провести занятие в классе.

«Чтобы в процессе обучения школьники могли постоянно использовать современные технологии, изучать действительно интересные для них направления, получать востребованные знания и умения, школы Самарской области оснащаются новым оборудованием. Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров уделяет большое внимание созданию условий для всестороннего развития наших детей, - рассказала заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. - Так, за 2 года в рамках национального проекта «Образование» в 101 школе переоборудованы компьютерные классы, в малых городах и сельских районах открыты 87 центров «Точка роста», в Самаре создан первый центр цифрового образования детей «IT-куб». К концу 2020 года к сети Интернет были подключены 100% школ Самарской области, из них 90% учреждений пользовались высокоскоростным каналом связи. Цифровизация региональной системы образования продолжается. В 2021 году быстрый Интернет придет во все школы региона. В губернии планируется создать еще 64 «Точки роста», 10 мини-технопарков, поставить в 47 компьютерных классов оборудование для внедрения цифровой образовательной среды, открыть в Тольятти второй «IT-куб». Все эти меры создают прочный фундамент для непрерывного развития школьников Самарского региона, их самореализации и будущей конкурентоспособности на рынке труда – а значит, и экономического благополучия губернии».

«Яндекс принимает участие в «Уроке цифры» уже во второй раз. Каждый год мы стараемся подобрать актуальную тему, и нам кажется, что в этом году мы не ошиблись: беспилотный транспорт сегодня развивается очень быстро, – комментирует Елена Бунина, генеральный директор Яндекса в России.