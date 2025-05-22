Рособрнадзор: до 30% материалов в рамках школьной программы "излишне сложные" для восприятия учениками

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Почти 30% материалов в рамках школьной программы "излишне сложные" для восприятия учениками в определенном возрасте. Об этом ТАСС сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Музаев отметил, что федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования были приняты в 2020 году, при этом уже сейчас многие эксперты, в том числе ректоры инженерных вузов, говорят о том, что эти стандарты "завышено сложные", особенно по естественно-научным предметам.

"В советское время они не были такими сложными. Мы только приступили с Минпросвещения к экспертизе стандартов среднего образования, туда будут вноситься корректировки. Следующим шагом будет стандарт общего образования. Это сложная, кропотливая работа", - пояснил он.