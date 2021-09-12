Робот начал проводить экскурсии в самарском историческом мультимедийном парке

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Об этом ТАСС рассказали в компании "Промобот". Робот рассказывает об истории России и Самары, помогает посетителям построить маршрут по музею, отвечает на вопросы, транслирует фото- и видеоматериалы. При этом андроид может проводить экскурсии и для иностранных гостей – он общается на английском, китайском, турецком и арабском языках.

Разработчики отмечают, что робот может решить проблему безопасности экскурсоводов во время пандемии, улучшения качества сервиса и экскурсий, а также повышения потока посетителей. Умные машины компании "Промобот" трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов и консьержей.

Фото: ГТРК "Ивтелерадио"