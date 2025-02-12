Работников образования региона приглашают принять участие во Всероссийском турнире «Сетевичок»

92

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России АНО «Агентство поддержки государственных инициатив» совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации сообщает о проведении Всероссийского педагогического турнира «Сетевичок», направленного на интеграцию обеспечения информационной безопасности детей в образовательный и воспитательный процесс образовательных организаций.

К участию приглашаются педагогические и руководящие работники образовательных организаций, реализующие образовательные программы дошкольного образования, общего образования, среднего профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы.

Турнир проходит по различным темам, охватывающим широкий спектр актуальных вопросов, и направлен на создание устойчивой образовательной экосистемы, способствующей безопасному развитию подрастающего поколения и защите его интересов.

Мероприятие проходит в онлайн-формате. Оценка участников будет проводиться автоматически, что обеспечит объективность и прозрачность оценивания, а организаторам позволит оперативно и объективно оценивать уровень знаний педагогов. Участие в мероприятии бесплатное.

С подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на официальном сайте федеральной инновационной площадки Минобрнауки России «Единыйурок.рф» в разделе «Мероприятия» («Цикл мероприятий «Сетевичок»»).

Фото: департамент информационной политики СО